核四燃料棒運回美遭議 經濟部：按時程進行

2018-07-04 18:15 中央社 台北4日電



核四燃料棒。聯合報系記者游明煌／攝影 分享 facebook

台電今晨將核四第一批燃料棒運離廠區，運往美國原廠異地保存，卻引發網友批評。經濟部表示，燃料棒運出是依立院決議辦理，須在今年中開始作業，才能在2020年全數如期移出。

政府明訂2025非核家園目標，台電在今年3月15日宣告不會重啟核四，1744束核燃料棒將分3年分批運回美國原廠。

有網友3月20日在公共政策網路參與平台提案，要求暫緩將核四燃料棒送出國，並請台電舉辦公聽會說明，4月3日該提案通過附議，按照規定，應由主管機關經濟部及台電在2個月內提出說明，經濟部最近回應表示將於8月對外說明。

不過，台電今天凌晨低調將第一批核燃料棒送出廠區，運回美國原廠異地保存，消息一出，引發擁核派強烈撻伐，批評政府不該沒有舉行公聽會就將核燃料棒外送。

經濟部官員回應指出，核四燃料棒裝箱需使用專用箱子，並找到船期能夠配合的業者，按照立法院今年1月30日三讀通過決議，1744束核燃料棒須在2020年底前全數移出核四廠，以此時程推估，最晚必須在今年中前開始運送。

至於經濟部在公共政策網路參與平台回覆，應在8月1日前回應，官員回應，是依照該平台相關規定辦理。

台電發言人徐造華表示，「電業法」第95-1條已經明文規定核能發電設備應於2025年全部停止運轉，在核四廠「不啟封、不運轉」前提下，燃料棒勢必得處理，若將核四核燃料棒運送、拆解相關費用合計約6.9億元，且繼續留在台灣，每年就必須耗費1.4億元保管費。

台電說明，核四廠核燃料無法使用於核一、二、三廠，台電將陸續運回美國，伺機尋求轉售或將燃料棒再拆解出鈾燃料利用，越早處理就有越多時間找到國外買家，創造資產最大價值。

台電強調，核四廠規劃轉型為綜合電力園區，核燃料為國際原子能總署管制物質，燃料束全數運送回美國後，一年可減少1億多元的資產維護管理費用。