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首批燃料棒運離廠區 核四走入歷史大事紀

2018-07-04 10:37中央社 台北4日電

核四燃料棒運送抵碼頭，將運回美國。 聯合報系資料照／記者游明煌攝影
核四燃料棒運送抵碼頭，將運回美國。 聯合報系資料照／記者游明煌攝影
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總建造費用達新台幣2838億元的核四廠，在第1批燃料棒4日凌晨正式運離廠區，此舉宣告著核四運轉無望，確定走入歷史。

以下為核四廠興建大事紀：

--民國69年：核能第四發電廠（龍門電廠）興建計畫首度提出。

--民國75年：車諾比事件發生，前總統蔣經國在安全考量下，指示核四廠暫緩興建。

--民國81年：台灣經濟成長看好，考量用電需求，前總統李登輝指示批准興建計畫。

--民國88年3月17日：核四正式動工。

--民國89年：政黨輪替後，行政院宣布核四停建，隨即遭立法院院會決議移請監察院彈劾。

--民國90年：在釋憲及700至900億元的鉅額賠償金壓力下，核四宣布復建；預計95年7月商轉。

--民國95年：台電向經濟部提報「核四商轉延後計畫書」，工期延後3年。

--民國100年：日本發生福島事故，民眾對核安要求更高，政府決定對核四進行檢視和補強，商轉日期延至104年。

--民國100年6月：監察院糾正台電公司駐工地設計辦公室自96年初起，自行辦理設計變案件高達1500餘件，嚴重影響施工及核安。

--民國100年7月：前核四安全監督委員林宗堯發表「核四論」，呼籲停建核四；9月核四安全監督委員會爆發委員請辭潮，主席謝得志、委員林宗堯接連請辭。

--民國102年2月25日：行政院為化解民眾疑慮宣布核四停建，前行政院長江宜樺並在4月24日宣布核四1、2號機封存，未來若要啟用須經公投決定。

--民國104年1月：核四正式啟動封存，並在7月完成封存作業程序，進入為期3年的封存期，3年封存經費當年經立法院審核通過為37.79億元，其中包含廠商停工補償費25億元，封存期直至106年12月底屆滿。

--民國107年3月15日：台電宣布將核四廠當年約花80億元採購的1744束核燃料棒，分3年分批運回美國原廠。

--民國107年7月4日：台電將核四第一批80束燃料棒運離廠區，終結核四近40年的爭議。

核四台電

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