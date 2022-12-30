雅速達4死火警 喪命廠長曾恐嚇重傷員工領賠償「讓你阿姨沒工作」
台中豐原雅速達公司的鐵皮違建29日火災釀4死1重傷，雅速達前年就曾發生工安意外，黃姓員工因搬1噸重機台遭壓斷胸椎釀性功能永久障礙，而邱姓廠長為迫使黃接受公司決定的醫療賠償，揚言「讓你阿姨沒工作」、「住哪都知道」依恐嚇起訴，因邱在這場意外命喪火場，法院將裁判不受理。
台中市府昨已判定雅速達位於豐原的倉庫是違建，實際上雅速達2020年2月4日就曾發生公安，當時邱姓廠長未給予安全訓練、告知注意事項，就指示黃姓員工搬重達1噸的立式整形機，黃徒手拉上華特裝置操作上升，結果欠缺固定滑落壓傷黃。
黃員胸椎骨折、脊髓神經受損，經手術後仍有下肢關節無力、膀胱及性功能永久障礙之重傷害；檢方當時以雅速達詹姓負責人、邱姓廠長身為雇主卻疏於未注意，依過失致重傷起訴2人；法院則依過失致重傷判邱姓廠長8月，詹姓負責人無罪。
未料工安事發同年8月26日，邱姓廠長為了迫使黃姓員工接受由雅速達公司決定的醫療賠償範圍，竟在醫院內對黃恫嚇「像你阿姨等人都是你介紹來的」、「更嚴重可能沒工作，那是最壞的打算」，還說「走明的你不見的會贏他，走暗的，你100%輸他」，「甚至你現在住哪都不用住」。
黃姓員工心生畏懼報警提告，檢方訊時邱坦承，黃也提出相關錄音檔佐證，檢方以邱犯嫌明確，今年1月依恐嚇罪嫌起訴他，由於目前全案法院審理中，但邱姓廠長於29日火警喪命，法院將依法裁判公訴不受理。
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