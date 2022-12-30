台中豐原工廠4死大火 初步調查：不排除員工電焊「火花」引起

台中市豐原區東洲路186巷一處工廠倉庫昨晚發生大火，造成4死2傷。經查起火處為雅速達公司，消防局火災調查小組初步綜合分析研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災，市府全力調查中。

消防局表示，昨晚7時36分接獲豐原區東洲路一處倉庫傳出火警，隨即出動消防車26輛、人員66名前往搶救，火災現場為2樓鐵架烤漆浪板結構之建築物起火燃燒，昨晚8時32分火勢撲滅，造成4人不幸罹難、1重傷、1輕傷。

該公司2020年也曾發生工安意外，一名黃姓員工以推拉方式從事整形機搬運作業時，機械倒塌被壓傷，造成下半身癱瘓，勞檢處經檢查，發現該公司未依規提供員工防止物料移動的適當設備，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，處3萬元罰鍰。

雅速達詹姓負責人及邱姓廠長則被依過失重傷害罪起訴。台中地方法院審理後，6月判邱姓廠長8月徒刑，詹姓負責人因公司分層負責無罪。目前該案上訴二審，但邱姓廠長已於昨晚不幸罹難。

據了解，該工廠生產專供工廠、營業場所使用的通風、排煙設備，最近剛承租趕工作業。昨晚有9名工人加班進行地板塗料作業，發生火警逃生不及，造成4人罹難。勞工局表示，昨晚員工是否有超時狀況，仍需進一步了解，如有違法，將依法處分。 台中市豐原區東洲路一家工廠倉庫昨晚發生大火，造成4死2傷。記者黃仲裕／攝影

【中央社／台中30日電】

台中市豐原區東洲路一處倉庫昨天晚間發生火警，造成4死2傷。消防局初步研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災，詳細原因仍待調查釐清。

台中市政府消防局29日晚間7時36分許，接獲豐原區東洲路一處工廠發生火警，出動消防車26輛、人員66名前往搶救，其中4人救出時已無生命跡象，經緊急送醫搶救後4人都宣告不治，另有2名傷者分別在中國醫藥大學附設醫院及衛福部豐原醫院搶救中。

台中市政府消防局今天告訴中央社記者，經火災調查小組初步綜合分析研判，起火原因不排除電焊作業火花，引燃油漆溶劑揮發氣體造成火災的可能，詳細起火原因仍待調查釐清。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，豐原區東洲路某工廠發生火災重大死傷事故案，於警方通報後，中檢當晚即刻指派主任檢察官吳錦龍到事故現場了解，並指揮相關司法警察單位蒐證調查，以釐清火災事故發生原因。

檢方指出，今天同步指派專責檢察官、法醫立即進行後續相驗事宜，並通知犯罪被害人保護協會台中分會啟動關懷機制，派員關心慰問傷者及死者家屬，以提供必要協助。