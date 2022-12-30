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台中豐原倉庫大火 釀4死1重傷

聯合報／ 記者林佩均游振昇黃寅劉柏均余采瀅陳宏睿／台中報導
台中市豐原區東洲路鐵皮工廠昨晚失火，4名員工受困，獲救時已無呼吸心跳。記者林佩均／攝影
台中市豐原區東洲路鐵皮工廠昨晚失火，4名員工受困，獲救時已無呼吸心跳。記者林佩均／攝影

台中豐原東洲路1間倉庫昨晚7點多傳出火警，有5名員工逃生不及，4人送醫後不治，1人重傷有生命危險。警、消調查，案發前有員工在倉庫2樓夾層，施作地板塗料工程，疑不明原因引燃塗料，釀成火警，4人在夾層後側逃生不及，送醫身亡，詳細起火原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局在昨晚7點多獲報，豐原區東洲路一間經營通風設備公司的倉庫，傳出火警，警、消到場時，鐵皮倉庫的2樓烤漆浪板結構建物，已經起火燃燒。

因倉庫位於狹小的巷弄內，也讓消防隊員救災不易，火勢在昨晚8點多撲滅，救出5名員工，其中4人救出時已無生命跡象，1人則是有7成的燒燙傷面積；據了解該倉庫近日才承租。

失火工廠為雅速達公司，主要生產供工廠、營業場所使用的通風、排煙設備，總公司設在豐原，在台南、高雄都有分公司，該公司標榜產品都是台灣製造。失火的東洲路廠房為公司倉庫。

第一救災救護大隊組長黃凱偉說，火災發生前，有員工在倉庫內的2樓夾層，施作夾層地板塗料的工程，因不明原因起火，現場塗料都是易燃物質，火勢發生時，其他員工在出入口附近順利逃生，4名員工則是在2樓夾層後側發現，但來不及逃生遇難，4人都是台灣籍。

此起火警釀成嚴重傷亡，市長盧秀燕也在火勢撲滅後，抵現場瞭解火災原因，也向救災消防員致謝。盧在倉庫外，發現有3名剛逃出的員工蹲坐在地、飽受驚嚇，身上臉上都被煙燻黑，現場醫護人員給予救護，盧也向3人關心狀況。

火災

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