公車過彎輾斃母子 網揪林佳龍宣導片怒嗆：誰宣傳行人讓大車

台灣交通亂象橫生，危險程度除了遭日本列「安全指南」示警觀光客，人行道走到一半變機車停車格登上「都市地獄版」，現在更傳出台中一對母子遭公車當場輾斃。有網友翻出林佳龍任交通部長時的道安宣導片，其中一段「看到大車退三步」讓他火冒三丈，怒嗆「洗腦台灣人小要讓大的罪魁禍首到底是誰？」

台中一對母子昨晚過馬路時，疑似公車轉彎時車速過快，母子倆當場遭輾斃，伊拉克籍的丈夫季韋亞在旁全程目睹。季韋亞今（28）日悲痛表示，公車司機「車速超級快」，親人被撞後「兒子只活了1分鐘、妻子也僅活5分鐘」，事後司機非但沒有道歉，更僅吐一句「沒有看到」。

一名網友在PTT以「所以到底是哪個白癡宣傳行人要讓大車的？」為題發文，他翻出林佳龍任交通部長時的道安宣導片，其中一段行人看到大車退三步「等伊過、再閣行」， 原PO表示台灣人從小被教育在路上謹記小讓大準則「小車讓大車，人要讓車」，但正因如此車輛駕駛才會有「先衝過去就好，反正人一定會讓」的念頭，原PO大罵「這樣不撞死人才有鬼」，文末感嘆寫下「最一開始洗腦台灣人小要讓大的罪魁禍首到底是誰？」

不過林佳龍的道安宣導片，宗旨在提醒行人注意大車的內輪差，及早避開以免發生憾事，也有網友回應「退三步政策真的是保護自己的好方法」。他指出「台灣人就是爛，汽貨機車說不讓就不讓」，哪怕祭出嚴刑重罰都難以改變駕駛的劣根性，他還提到即使遵守號誌走在斑馬線上也得注意是否有闖紅燈車輛，「違規仔可沒有把你放在眼裡」、「不會被撞才是最重要的」。

但也有人認為車輛應該要禮讓行人，他找出國外民眾遇到不禮讓行人的車輛「直接踩上引擎蓋」，甚至美國警察看到遇斑馬線不減速的車輛直接追上去，他認為造成台灣交通亂象橫生、汽機車不禮讓行人的罪魁禍首就是政府。