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台中母嬰被公車撞死！ 來台三十年醫師曝1疑惑「台灣過馬路不容易」引共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市李姓女子27日晚間與外籍丈夫及一歲兒子行經北區英才路時，遭要左轉的豐原客運陳姓司機撞上，3人傷重送醫搶救，結果李女與兒子急救後仍宣告不治。（民眾提供）中央社
台中市李姓女子27日晚間與外籍丈夫及一歲兒子行經北區英才路時，遭要左轉的豐原客運陳姓司機撞上，3人傷重送醫搶救，結果李女與兒子急救後仍宣告不治。（民眾提供）中央社

台中市豐原客運公車27日深夜11時行經北區左轉時，撞上李姓女子一家三口，嬰兒車支離破碎，李女、一歲幼童不治，獨留伊拉克籍季姓丈夫倖存，全家天人永隔，天倫夢碎。

ICU重症醫師陳志金也在臉書發文感嘆說，即使來台灣三十年了，還是對「過馬路」這件事情很有感，而且外國行人覺得在台灣過馬路很可怕。

陳志金說，他到現在，遇到會停下來禮讓行人的車子和機車，都會點頭致謝，因為那真的很不容易，「有一半的時間，我必須先等待車子先衝過去」，他也疑惑問道，「或許忙碌的生活，讓大家必須這樣趕時間？」

底下留言引發廣大網友迴響，「台灣人雖然大部分是和善的，什麼都好；但上了車就是急急急趕趕趕，變成路怒症患者，大家上了車，應該是心平氣和，更謹慎小心才是，行人則是最弱勢的族群，卻很少人關心。」

「我自己在開車，若是遇到行人穿越道上有行人，也是一定會停下來禮讓。但是真的好怕會被後面的汽車追撞」、「之前還遇到更扯的，在很寬敞的人行道停紅燈等過馬路，一輛車開過來按喇叭，因為她想開車上人行道...」、「很多汽機車沒在禮讓行人的，即使我牽著小小孩，很少有車願意停下來。」

還有人心有餘悸指出，秒數若不夠過寧可再等一次也不要用衝的避免跌倒，「不管我是走路或開車，看到大車我都讓，車子死角太可怕」。其他人則認為，根本就是駕駛習慣+道路工程殺人，「不只是駕駛員不太禮讓行人，也很多行人穿越中央分隔島，闖紅燈，離斑馬線不遠的距離處穿過馬路。」

公車 車禍

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