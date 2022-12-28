快訊

北市跨年主視覺遭酸爆「適合深蹲市」 蔣萬安回應爭議

NBA／唐西奇60分21籃板大三元 天神降臨隻手逆轉尼克

一家3口過馬路遭撞妻兒不治 客運公司挨罰扣點

中央社／ 台中28日電

台中市豐原客運280路公車昨天深夜行經北區學士路、英才路口，撞上推嬰兒車過馬路的伊拉克籍季男一家人，妻、兒不治，台中市交通局裁罰豐原客運新台幣7萬5000元，納入評鑑扣點。

豐原客運280路公車27日深夜行駛在北區學士路、英才路口，左轉時撞上正推嬰兒車過馬路的季男一家人，30歲李姓妻子、1歲兒子不治，季男輕傷，53歲的陳姓司機表示，心情很複雜，感到很抱歉，交由檢警調查。

台中市交通局今天透過文字稿指出，初步調查，27日深夜，豐原客運280路公車行經北區學士路與英才路口左轉時，疑因未注意到行人，造成2人不幸死亡、1人受傷，交通局除已要求豐原客運調閱相關影帶，配合警方釐清事故發生原因與責任，並持續關懷慰問傷者與家屬。

交通局表示，除肇事者將面臨司法責任，交通局也將依規處分豐原客運7萬5000元，同時也會納入台中市公車評鑑扣點，影響後續該公司虧損補貼額度。

交通局指出，市區公車屬於大型車輛，首重駕駛員行車安全及教育訓練，為保障公車行駛安全，目前全市所有公車均依規安裝行車視野輔助系統，以輔助駕駛員避免發生交通意外，但為更加保障公車及用路人安全，交通局已要求各客運業者研議進一步安裝「先進駕駛輔助系統」有效減少駕駛行為中的人為失誤，藉以確保行車安全。

市長盧秀燕今天出席購物節記者會，會後，她接受媒體詢問有關公車肇事議題，她表示，市府正在調查事故原因並協助受害者家屬，年節將至加上疫情解封，大家務必注意行車安全，保障自己與他人，這起車禍，市府持續關心協助，釐清真相。

公車 盧秀燕 車禍

延伸閱讀

目睹妻兒遭輾！推嬰兒車過馬路 外籍夫淚控公車：速度真的很快

台中公車肇禍 交通局：釐清真相重罰業者

跨年、元旦連假 高市交通局公布車流預測

伊拉克男娶台灣妻遇死劫 曬子照「跟爸一樣帥」引鼻酸

相關新聞

伊拉克男去年喜獲麟兒狂曬子帥照 妻兒過馬路遭撞天倫夢碎

台中市北區學士、英才路口昨天深夜發生死亡車禍，豐原客運陳姓司機左轉時，撞上走在行人穿越道的李姓女子一家三口，李女與嬰兒車...

影／伊拉克男台灣妻兒被公車撞死 肇事司機鞠躬致歉

台中市北區昨天深夜發生公車撞行人事故，釀李姓女子與1歲兒子身亡，獨留伊拉克籍季姓丈夫倖存，全案今天中午由檢察官相驗，釐清...

台中公車撞死母子 王國材面露嚴肅：駕駛未「用力看」應負責

台中1對異國婚姻夫妻昨天深夜推嬰兒車載1歲兒子走在斑馬線上，被台中公車衝撞，造成2死1傷，母子均喪命。交通部長王國材聞訊...

目睹妻兒遭輾！推嬰兒車過馬路 外籍夫淚控公車：速度真的很快

台中市李姓婦人與外籍丈夫、一歲兒子昨天深夜11時許，行經北區學士路、英才路口時，遭左轉的公車撞上，李婦與兒子送醫不治。伊...

台中公車肇禍 交通局：釐清真相重罰業者

豐原客運280路公車27日晚間11點行經北區學士路與英才路口左轉時，造成2人不幸死亡、1人受傷。交通局配合警方釐清事故原...

伊拉克男娶台灣妻遇死劫 曬子照「跟爸一樣帥」引鼻酸

台中市北區昨天深夜發生公車撞行人事故，釀李姓女子與1歲兒子身亡，獨留伊拉克籍季姓丈夫倖存，據查，李女、季男都曾就讀中國醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。