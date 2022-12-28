一家3口過馬路遭撞妻兒不治 客運公司挨罰扣點

台中市豐原客運280路公車昨天深夜行經北區學士路、英才路口，撞上推嬰兒車過馬路的伊拉克籍季男一家人，妻、兒不治，台中市交通局裁罰豐原客運新台幣7萬5000元，納入評鑑扣點。

豐原客運280路公車27日深夜行駛在北區學士路、英才路口，左轉時撞上正推嬰兒車過馬路的季男一家人，30歲李姓妻子、1歲兒子不治，季男輕傷，53歲的陳姓司機表示，心情很複雜，感到很抱歉，交由檢警調查。

台中市交通局今天透過文字稿指出，初步調查，27日深夜，豐原客運280路公車行經北區學士路與英才路口左轉時，疑因未注意到行人，造成2人不幸死亡、1人受傷，交通局除已要求豐原客運調閱相關影帶，配合警方釐清事故發生原因與責任，並持續關懷慰問傷者與家屬。

交通局表示，除肇事者將面臨司法責任，交通局也將依規處分豐原客運7萬5000元，同時也會納入台中市公車評鑑扣點，影響後續該公司虧損補貼額度。

交通局指出，市區公車屬於大型車輛，首重駕駛員行車安全及教育訓練，為保障公車行駛安全，目前全市所有公車均依規安裝行車視野輔助系統，以輔助駕駛員避免發生交通意外，但為更加保障公車及用路人安全，交通局已要求各客運業者研議進一步安裝「先進駕駛輔助系統」有效減少駕駛行為中的人為失誤，藉以確保行車安全。

市長盧秀燕今天出席購物節記者會，會後，她接受媒體詢問有關公車肇事議題，她表示，市府正在調查事故原因並協助受害者家屬，年節將至加上疫情解封，大家務必注意行車安全，保障自己與他人，這起車禍，市府持續關心協助，釐清真相。