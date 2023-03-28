斷交就是渣男？郭正亮看台宏斷交 點名「這2國」：豈不是更渣

外交部長吳釗燮26日上午舉行記者會，正式宣布與宏都拉斯斷交，我國友邦只剩下13國。前立委郭正亮27日在《新聞大白話》節目痛批，民進黨政府斷交之後就把對方說成渣男，也把中國大陸說成是暴發戶亂撒錢，「這個就是沒有面對自己的困境」。他更坦白表示，台灣與美國斷交發生在1978年12月，宏都拉斯比美國多堅持了44年，算是有情有義，相較之下「美國豈不是更渣男」？也提到台灣與日本斷交時間發生在1972年9月，時間比美國更早。

針對台宏斷交一事，郭正亮直言，如果民進黨政府要用這種價值判斷和道德判斷，來決定對方是不是渣男，「請你告訴我，那美國是不是更渣」？郭正亮說，美國曾經稱讚台灣是自由民主的燈塔、亞洲的希望，「那美國為什麼不跟我們復交？日本為什麼不來擁抱我們？為什麼只有嘴巴在那邊講一講呢？」

郭正亮指出，現在全球有182個國家跟中國大陸建交，台灣儘剩13個，「那182國都是渣男是不是？吳釗燮你是這意思嗎」？郭正亮提到，美國現在最對抗的國家就是俄羅斯跟中國大陸，認為這兩個國家都是獨裁國家，「美國為什麼不跟這兩個國家斷交，對不對」？

郭正亮分析，宏都拉斯在中美洲並不算是重要的國家，最重要的國家是巴拿馬和多明尼加。當初這兩國分別在2017年（巴拿馬）和2018年（多明尼加）選擇跟台灣斷交的時候，「那個時候就應該拉警報了，對不對」？他也撂下重話，說如果台灣始終都是用這種價值判斷和情緒，來掩飾自己對外交認知的不足，或者外交政策的錯誤，「那你這個情況可能就會每況愈下，可能會更糟糕」。