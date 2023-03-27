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台宏斷交 東華大學免宏國學生學雜費、給予生活津貼

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣與宏都拉斯昨天正式斷交，衝擊在台留學的宏國學生，國立東華大學宣布，將免校內12名宏國學生學雜費，並給予生活津貼，幫助他們安心完成學業。圖／東華大學提供
台灣與宏都拉斯昨天正式斷交，衝擊在台留學的宏國學生，國立東華大學宣布，將免校內12名宏國學生學雜費，並給予生活津貼，幫助他們安心完成學業。圖／東華大學提供

台灣與宏都拉斯昨天正式斷交，結束兩國間長達80餘年外交關係，衝擊在台留學的宏國學生。國立東華大學今天宣布，將免校內12名宏國學生學雜費，並給予生活津貼，幫助他們安心完成學業。

東華大學表示，校內有12名來自宏都拉斯的學生，分別獲授台灣獎學金、財團法人國際合作發展基金會（國合會）獎學金，以及東華大學獎學金等。

宏國學生所屬系所分別為10名資訊工程學系國際學士班、1名諮商與臨床心理學系學士班及1名財務金融學系學士班，年級分布為1名四年級、5名三年級、3名二年級及3名一年級學生。

校長趙涵㨗擔心宏國學生受兩國斷交影響，指示副校長兼國際事務處長馬遠榮關懷，本月21日已邀請12名學生與其系所師長助理餐敘座談，盡力瞭解與關懷每位學生個別情況，學生主要的憂慮多為擔心將無以為繼於東華大學求學。

副校長馬遠榮指出，為讓12名宏國學生能在東華大學安心求學，承諾兩國斷交且台灣政府與國合會不再支援獎學金時，將提供免學雜費並給予生活津貼補助，讓他們能繼續在東華安心學習與生活。

宏國學生皆表示，感謝校方的友好幫助，讓他們在焦慮不安之際，充分感受到學校的支持，也很珍惜與台灣和世界各國學生共同學習的機會，未來在校方協助下，努力完成學業。

宏都拉斯

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