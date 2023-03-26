斷交潮令人憂 學者：有邦交國才彰顯主權

宏都拉斯與台灣斷交已成定局，在即將舉辦總統大選的巴拉圭，已有候選人提出「友中」政策，恐令斷交潮續延燒。學者顏震生受訪時表示，國家主權需要國際認可，其中邦交國更是不可或缺，呼籲政府應儘可能重啟兩岸溝通管道，維持住邦交關係，不能再落漆了。

台灣自1978年與美國斷交後，邦交國僅存22國，後續李登輝政府時代轉向主動外交的政策，邦交國一度達到30國。但陳水扁政府時期又與哥斯大黎加、馬其頓等國斷交，邦交國降至23國，如在馬英九政府時期僅與甘比亞1國斷交。但到了蔡英文執後，多國接連與台灣斷交，目前僅存13個邦交國。

恐危及台美關係

為什麼我國需要邦交國呢？政治大學國際關係中心研究員嚴震生受訪時回應說，國家的組成除了土地、人民與形式主權等要素之外，獲得國際承認也不可或缺，所以如果台灣邦交國持續減少，台灣宣稱自己擁有主權也難以服眾。

他指出，前總統李登輝曾以元首身分正式訪問美國之後，我國元首都是以「過境」的方式與美國政府會談，如我國失去中南美洲所有的邦交國，我國政府透過出訪邦交國，過境美國的理由也將消失，這意味著斷交不僅牽涉邦交國，還會進一步壓縮與美國的外交空間。

金錢外交比不贏

台灣與宏都拉斯斷交，外交部長吳釗燮26日明確表示，宏國曾向台灣需索高額的金援，並與中國的援助方案進行比價。他暴露細節說，宏國並非要求台灣要求執行合作計畫，而是直接討錢，包括9千萬美元蓋醫院，3.5億美元蓋水壩，還要分擔該國20億美元的國債，令我不堪負荷。

如今，繼宏都拉斯之後，台灣與巴拉圭的關係也引發關注，巴拉圭為台灣在南美洲碩果僅存的邦交國，該國將於4月舉辦總統大選。巴拉圭在野黨候選人阿列格雷有意推動與中國的關係，盼該國肉品產業能夠打進中國市場。

拓展經貿才是出路

目前台灣外交困境相當明顯，除了在國際組織飽受中國打壓之外，中國靠著龐大的經貿實力，不斷煽動台灣與友邦之間的關係。但在經濟方面，我國無法與中國比拳頭大，最後只能訴諸守護民主價值的宣言，盼國際認清中國極權政府的真面目。

在中美對峙加深的背景下，各國被迫選邊站，有邦交國選擇台灣斷交同時，也許多非邦交國選擇向台灣伸出橄欖枝，如美國通過多項友台法案、日本首相案田文雄也延續親台立場，加上捷克眾議院院長艾達莫娃25日率百人訪問台。艾達莫娃更表示，捷克很有興趣加深在晶片、半導體領域的合作。

應與對岸溝通穩邦交

嚴震生指出，台灣想要參加國際組織，大多數都要靠邦交國提案，如果邦交國減少，相對機會也會減少。他強調，儘管美國態度表現的多麼友善，但從沒有提案或表態讓台灣參與國際組織，若有邦交國在國際組織上提案的話，雖然不一定會通過，至少能向國際社會展示，「台灣仍有心參與國際社會」。

他呼籲，台灣還是需要鄭重看待邦交關係，過去馬英九政府時期時，兩岸曾有「外交休兵期」，僅與一國斷交，意味著兩國在外交空間還是有建立默契的可能性。嚴震生指出，台灣應考慮重啟兩岸的溝通協商管道，建立原有的默契，還是有點機會能維持住友邦關係。

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