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宏國提前宣布斷交 吳釗燮：遺憾與痛心

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
外交部部長吳釗燮26日召開記者會表示，宏國總統不顧台灣長年的協助，對中國保持幻想，導致中宏邦交生變。（直播截圖）
外交部部長吳釗燮26日召開記者會表示，宏國總統不顧台灣長年的協助，對中國保持幻想，導致中宏邦交生變。（直播截圖）

宏都拉斯於當地時間25日提前宣布與台灣斷交，外交部長吳釗燮隨即於26日召開記者會強調，我國今日宣布斷交，與宏國宣布斷交的時間點沒有關係，他特別向其他邦交國喊話，不要誤信中國虛假的外交承諾。目前台灣僅存13個邦交國，邦交國數量已降至史上最低。

中華民國與宏都拉斯在1941年建交，關係至今已近82年。然而，宏國現任總統卡斯楚15日指示外交部長處理與中國建立正式關係事宜。台灣多方嘗試與宏國溝通，但宏國日前仍堅持派外交部長前往中國洽商建交，並於25日宣布與台灣斷交。外交部26日承認兩國斷交已成定局。

台宏斷交成定局

吳釗燮宣布，即日全面終止與宏都拉斯的外交關係，停止外交合作計畫、撤離大使館，要求宏國關閉駐台大使館。

他分析說，宏都拉斯總統卡斯楚對中國存有幻想，在大選之前就提出外交轉向的政見，而在卡斯楚上任後，經過我國努力，雙方關係一度平穩。但中國對宏國的利誘未曾停歇，宏國政府亦向我國索求數十億美元的鉅額援助，並對台灣與中國援助計畫進行比價。對此，我國秉持最大誠意提出合作方案，但宏國仍需索金援，甚至公開釋出錯誤訊息，造成對我國政府的傷害。

中國說一套做一套

吳釗燮指出，多年來，我國政府在宏國推動裨益其國家民生、推動國家發展的合作計畫，在宏國遭遇水患時，也及時投入賑災，協助重建。我國也在宏國執行農漁牧業等計畫，設有電力團協助該國電力技術發展，但卡斯楚罔顧長年協助與情誼，與中國建交，我國至感痛心與遺憾。

針對宏都拉斯提早宣布與我國斷交，吳釗燮回應說，前幾天已經將駐台大使召回台灣，25日也密切關注宏都拉斯與中國建交的狀況，已經看到宏國外交部長到北京，所以已決定在26日早晨宣布斷交，「這與宏方的宣布沒有相關」。

總統府予以譴責

總統府發言人林聿禪隨後也表示，宏國漠視我國長期提供援助合作及兩國超過80年的邦誼，仍與中國進行建交談判，嚴重傷害我國政府與人民感情，對此，總統府表達強烈遺憾及譴責。

她強調，我國與宏都拉斯的斷交，是中國一連串文攻武嚇的一環。中國長期打壓中華民國臺灣的國際空間，單方面危害區域和平穩定，但這些舉措並無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實。林聿禪表示，未來，我國仍會與理念相近的國家持續合作，為全球和平穩定及繁榮發展貢獻心力。

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宏都拉斯 吳釗燮

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