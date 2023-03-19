台宏生變是陸「文統」方式？ 外媒分析：美應態度清晰

中國不僅能靠武統，外交壓力、資訊戰都逼迫台灣與之統一的手段！近期台宏邦交生變，外媒分析，中共除了以武力恫嚇之外，外交孤立或削減台灣社會的獨立意識都是「文統」的方式，呼籲美國應該要提出更具體的台灣政策，擴大反擊中國脅迫的力道，如近期施壓宏都拉斯不要與台灣建交就是方法之一。

美國協助台宏邦交

《路透社》報導，宏都拉斯總統卡斯楚近期表示，「將尋求與中國建立邦交關係」，讓台灣社會愕然。外交部強調，迄今仍努力維持與宏都拉斯的邦誼，但絕不會與中國進行金錢競逐，提醒宏國政府既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務陷阱。

《The Hill》報導分析，中國透過多種方式促進兩岸統一，除了軍事行動強力統一的「武統」之外，也會透過「台灣排除於國際組織之外」，減少我國的外交奧援，甚至透過「孤立封鎖」的方式來切斷島嶼與外界的連結。

美國應擴大反擊

美國已明確表示，「不會允許北京當局以武力統一台灣」，並加強各類法案協助保衛兩岸海峽的和平。對此，中國亦可改採行「文統」的方式，以資訊戰的方式來削減台灣社會對統一的抵制，並將台灣排除於國際組織之外。

報導認為，美國應讓台灣與西方盟友意識到，美國與盟友同在，並有效阻止台灣遭到孤立。目前美國對台的具體政策、與台灣的國際地位都相當模糊，美國應擴大反擊中國脅迫的力度。

落入中國債務陷阱

知情人士指出，目前宏都拉斯尚未正式與中國建交，美國正施加外交壓力，試圖阻止該計畫。曾擔任美國駐巴拿馬大使非利指出，大多數與台斷交的國家並沒有得到經濟利益，「各國應該知道，錢不是白給的，中國總是過度承諾，但兌現不足」。

中國外交部則反駁表示，巴拿馬、薩爾瓦多等台灣前邦交國，都在與中國建交後，快速發展雙邊關係，帶給這些國家「實實在在的利益」。

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