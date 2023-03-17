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「外援1非邦交國8億」釀斷交危機？ 郭正亮曝：胃口都養大了

聯合新聞網／ 綜合報導
宏都拉斯與台灣的邦交陷入危機。 法新社
宏都拉斯與台灣的邦交陷入危機。 法新社

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）日前在推特發文，表示已經指示外長處理和中國大陸建立正式外交關係事宜，屆時我國與宏國的關係就可能生變。對此，前民進黨立委郭正亮表示，外交部長吳釗燮立陶宛8億美元的資源，結果對方連一個台灣代表處都沒有，「搞到大家胃口都養大了，邦交國看在眼裡會有什麼想法？」

郭正亮昨（16）日在節目《新聞大白話》中提到，台灣的外援是有一定的預算限制，過去比如說支援友邦蓋場館，大概1、2千萬美元就算很高了，如今宏都拉斯水電站是3億美元，「是不是你吳釗燮搞立陶宛，搞到大家胃口都養大了？」郭正亮指出光是給立陶宛贈與就2億，後來又加碼到6億，「那巴拉圭也在叫，巴拉圭說我是邦交國，巴拉圭跟你要10億」。

郭正亮透露在這種情況下，宏都拉斯水電站要3億也會覺得非常合理，「坦白說這就是外交部自己亂了套，結果立陶宛連一個台灣代表處都沒有，他還要寫『Taiwanese』，不能寫『Taiwan』」。郭正亮強調連建交都沒有，辦事處還不能叫「台灣代表處」，要叫「台灣人的代表處」，「那你給人家2+6億，8億美元的資源？邦交國看在眼裡會有什麼想法？」

郭正亮接著猜測宏都拉斯的立場，宏國或許會感到很納悶，「我這個3億水電站，為什麼你不能支援我？」最後，郭正亮提到巴拉圭在4月30日要舉行選舉，如果又是中間偏左的政黨當選，可能還會再跟台灣斷交，所以後面問題還很多。

宏都拉斯 立陶宛 斷交 吳釗燮

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