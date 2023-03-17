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助台穩邦交？美派總統特別顧問陶德訪問宏都拉斯

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

宏都拉斯醞釀與北京建交，值此敏感時刻，美國國務院表示，前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd），將以總統特別顧問身分，訪問宏都拉斯。

陶德曾在前年4月以總統特使身分，率兩黨兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（James Steinberg），組成非官方代表團，搭專機訪問台北，會晤蔡英文總統等政府官員。

國務院16日宣布，陶德將在3月17日至21日訪問巴拿馬和宏都拉斯，在宏都拉斯會晤宏國官員與私部門代表，推動美國在西半球追求包容性經濟成長、民主、人權和法治的承諾。

記者詢問國務院，陶德此時以總統特別顧問出訪宏都拉斯，是否意在努力穩住台宏邦交，以及陶德會不會與宏國官員討論台灣議題。

一名國務院發言人答覆，不評論外交對話，目前沒有要進一步說明之處。

美國總統拜登上任不到三個月時，曾以紀念台灣關係法42周年為名義，派陶德率團訪問台北，同時，美國氣候特使柯瑞（John Kerry）訪問上海，被視為對是拜登政府對中政策上的審慎考量。

白宮官員當時表示，訪問團將與台灣資深官員會面，這是遵循美國政府派遣高層且非官方代表訪台的長期跨黨派傳統；三位代表團成員均為台灣長期友人，且是拜登密友，這是美國發出的一個重要訊號，表明美國對台灣及其民主的承諾。

宏都拉斯

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