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宏都拉斯邦交生變 疑與蔡總統訪美有關

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宏都拉斯邦交生變 疑與蔡總統訪美有關

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，宏都拉斯駐台大使布羅德（前）上午搭車抵達外交部。（中央社）
宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國發展官方關係，宏都拉斯駐台大使布羅德（前）上午搭車抵達外交部。（中央社）

總統蔡英文訪美觸怒中共？中國怒斬台灣邦交？宏都拉斯總統卡斯楚宣布將與中國建交，引發台灣政府嚴正關切，中國則對外表示歡迎。學者嚴震生受訪時說，宏國有可能選在總統訪美時宣布斷交，目的在打擊我國外交的士氣。學者楊永明分析說，主要是中國大力推動一帶一路計劃，在中南美洲的影響力已超越美國

總統訪美觸怒中共？

中華民國與宏都拉斯在1941年建交，至今兩國關係生變。國民黨立委陳以信說，總統蔡英文即將到中美洲訪問，也會過境美國，中共是否刻意在外交場域上打擊台灣？國防部長邱國正回應，「不排除有這個可能，」軍事外交是國家外交政策的一環，但應該要料敵從寬。

立法院長游錫堃15日下午接受媒體聯訪時向所有友邦國家喊話說「要認清中國本質」，中國會霸凌或欺負任何一個國家，對內壓迫對外擴張，如果讓中國更加壯大，將是全球民主國家浩劫。

中國紅利比美國大

政大國關中心研究員嚴震生接受本報專訪時指出，美國過去就曾祭出《台北法》來鞏固台灣的邦交關係，揚言只要有邦交國跟台灣斷交，就會終止對這些國家的援助。他指出，現在看來，中國提供的援助或基礎建設更加誘人，導致邦交國衡量利弊後，選擇與中國交好。

他進一步指出，不少台灣邦交國位於中美洲，這些國家因為移民問題與美國不合。嚴震生擔憂說，宏都拉斯還沒正式斷交，目前還只是研究的階段，但難保該國不會選在蔡英文出訪美國的時機點，宣布斷交，不僅挑性意味濃厚，還會讓外交旅程失色不少。

前台大政治系教授楊永明也於臉書分析說，台宏斷交顯示出「中國在中美洲的影響力已經超越美國，並且仍持續大力推動各項投資和一帶一路計劃」。他指出，中美洲經濟相當脆弱，且易受氣候變化影響，對這些國家來說，任何新的潛在投資來源自然會被認真對待，而中國就是其中的最大受益者。

中國表歡迎

中國外交部發言人汪文彬在例行記者會表示，「歡迎宏都拉斯方面的有關表態」，和中國建交是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇，中國也願在「一個中國」的基礎上，與世界各國發展友好關係。

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美國 蔡英文 斷交 宏都拉斯

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