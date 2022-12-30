「0到6歲市府養」預算受矚目 高虹安：合法合規推動

新竹市長高虹安選前喊出「0到6歲市府養」政見，昨天有民進黨議員估算，若育兒津貼加碼1千元，中央補助最慘恐被收回，市府得自籌近26億元發放，質疑錢從哪來？高虹安今說，感謝民進黨團監督，目前正在試算盤點中，會以合法合規方式推動政策。

民進黨議員昨天開記者會指出，衛福部社家署「育兒津貼申領作業要點」規定「直轄市、縣市政府不得就第四點發放金額額外提供同性質之給付」，如有違反，社家署自次年度起調降補助經費，地方政府應自籌財源，也就是說市府若要加碼，最糟恐得自行負擔育兒津貼龐大預算。

高虹安說，民進黨議員提到育兒津貼恐負擔近26億元，是以中央完全「斷炊」的極端情況去形容這件事，她感謝民進黨團監督，這個政策目標全民期待，會回歸到政策如何落實，目前已請教育處等局處針對政策試算、預算來源，並盤點其他局處預算。

高進一步說明，會以合法合規、不排擠中央補助，也不要增加太多不必要預算負擔且以局處整合溝通為主推動政策，不會發生民進黨議員所提的狀況。並強調絕對會在最短時間盤點完之後，有明確規畫會盡快對外報告，也會盡快跟議會黨團來溝通。

高虹安說，會快馬加鞭請局處規畫，目前已有盤點幾項相關政策可以立刻有感落實，3個月內可以上路，也會有畫甘特圖分短中長期的政策將逐步推動，並會持續跟議會溝通、合作，推動這項立意良好的政策，期待努力完成新竹市民期盼，提升生育力。