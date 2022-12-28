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兵役延長 蔣萬安喊話蔡英文：對岸建立溝通 讓台灣更安全
蔡英文總統昨天宣布兵役延長至1年，將從94年次後的役男開始實施。台北市長蔣萬安今天表示，支持任何強化國防的政策，甚至是要更積極、更有效率作為，這是保衛台灣基礎。
不過，蔣萬安說，蔡政府也要重視台灣與國際社會的關係，尤其與對岸建立良好溝通管道，因為讓台灣在國際角色更重要，台灣更安全。
蔣萬安今天視察北市捷運局、台北捷運公司，媒體也追問，兵役延長至一年後，是否已經指示兵役局相關因應措施，蔣萬安表示，他初步了解，這個政策推出後，北市役男受影響人數約有1萬多名。
蔣萬安說，地方政府是兵役徵調的執行單位，也希望中央政策推出之後，後續相關、詳細的配套能盡快擬訂出來，讓地方政府擬訂相關執行計畫，也能有執行的準備。
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