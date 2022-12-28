首場市政會議 張善政：不要用威權式領導
桃園市長張善政今天上午主持上任後首場市政會議，接受媒體聯訪時說，希望團隊能做到幾個原則，除了熱誠、效率、操守、能力之外，內部領導風格絕對不要用威權式。
張善政表示，一個團隊就是一群好朋友，為了一個共同的理念一起打拚，只不過是由他當領導，但他絕對不會用威權或是壓力式的領導，而是用彼此互相幫忙、合作的領導風範。
張善政說，不要給屬下壓力，而是要讓屬下了解每一個政策的決定都是有背後的理由，不論屬下是不是同意主管的決定，一定要了解主管的決定是有其考慮，威權式領導風格不是他所喜歡的。
針對未來將賦予小內閣的女性局處長什麼樣的重任？張善政說，充分尊重在工作崗位上的權責，對於要提拔女性員工工作機會，也不只於小內閣，市府內部也有非常多優秀的女性員工，升遷上也會給女性員工充分的發揮及機會。
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