饒慶鈴就職慶祝活動 馬英九讚生育政策新生兒增

台東縣第19屆縣長宣誓暨就職典禮感恩慶祝活動，今天在縣府文化處演藝中心舉行，前總統馬英九出席致詞並稱讚饒慶鈴的生育政策，今年新生兒比去年同期增加101名。

台東縣政府今天在台東文化藝文中心，以辦喜事方式舉辦縣長宣誓就職慶祝活動，由在地樂團開啟精采演出、及知名音樂製作人陳國華專門為台東創作的綻放台東藍歌曲、豐田國中原住民流行音樂實驗班及長濱國中長鼓原舞社團的學生聯合演唱等。

應邀出席包括前總統馬英九、前資政饒穎奇夫妻、遠見雜誌創辦人高希均、發行人王力行、藝術家江賢二、「愛心菜販」陳樹菊等近千人到場慶賀。

馬英九致詞表示，饒慶鈴纖細溫柔特質，在醫療保健方面給予民眾照顧很多，新生兒生育補助也提高到最高，政策讓台東今年1至11月新生兒人數，比去年同期增加101人，是非常難得的政績。

馬英九提及前總統李登輝時代新生兒減少5萬8000名，陳水扁執政時期減少10萬1000名，自己當總統時期新生兒增加1萬5000名，對於執政政府，人口要增加真的非常不容易。

饒慶鈴感謝民眾的寄望，未來4年不只是4+4，而是4x4，用4倍的努力來回饋台東鄉親，持續推動台東慢經濟發展模式，讓台東成為台灣的驕傲、打造成為南島文化首都，也將積極培養地方人才，為更美好的台東作準備。