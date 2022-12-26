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0到6歲市府養 高虹安：生育補助將放寬

中央社／ 新竹市26日電

新竹市長高虹安今天表示，「0到6歲市府養」政見，將請局處儘速進行提出補助規畫等，以了解目前能馬上落實的項目，目前在生育補助將放寬設籍條件請領標準。

新竹縣市教育界人士今天到新竹市政府與高虹安、教育處長童鳳嬌會面，高虹安今天接受媒體聯訪表示，有關「0到6歲市府養」政見，因攸關預算，將先由相關局處全面了解，比如財政處來報告可補助規畫，以及目前已有在既定預算上，能馬上落實的項目等。

高虹安表示，其中，在生育補助部分，將放寬設籍條件請領標準，若無法在施政第1年實行的，如育兒津貼等，她也會與財政處討論，是否有機會在預算上進行部分落實。

高虹安表示，若有需要，也會跟議會進行第2年度預算溝通，並啟動議員請益、拜會，盼竹市在人口移入或生育率上，都能有所進步。

媒體提問，有關選舉期間提出的「凍卵補助」，高虹安表示，目前初步規畫，將可在第1年進行。

會後，高虹安透過新聞稿表示，有關竹市家長最關心的教育議題，過去，包含在學校教師權益被忽略的部分、代理教師比例過高，都要解決，也期盼，透過今天跨縣市交流請益，也要盡快擬定接下來在教育政策上所著重的重點及期程。

新竹縣議員吳旭智出席會面行程表示，未來在雙語、品格教育一定有更好的發展，期盼，新竹縣市未來在學術、交通等方面相互合作，發揮更多可能性。

高虹安 生育補助

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