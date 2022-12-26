雙北開新局／侯友宜：交通托育先行

新北市長侯友宜昨（25）日宣誓就職，提到第二任期優先施政項目，他點出交通、經濟、托育、托老等四大面向，會在既有基礎全面展開、快速前進，未來四年不會輸給前四年，市府團隊會超越自己，讓新北市更好，打造為接軌國際的光榮城市。

新北市政府昨日舉行第四屆市長及各機關首長宣誓就職典禮，由行政院政務委員林萬億監誓。

侯友宜此次選舉以115萬票高票連任，昨日率領市府團隊宣誓，包含三位副市長謝政達、劉和然、朱惕之，以及經發局長何怡明、財政局長陳榮貴、交通局長鍾鳴時、勞工局長陳瑞嘉等財經小內閣成員。侯友宜特別叮囑團隊要「以民為天」。

侯友宜表示，新北市就像台灣縮影，有城鄉的差距，也有山、有海，要做的事情還有很多，市府已盤點完畢，28大項、300多小項的2030願景將逐一落實。

在交通方面，侯友宜指出，淡江大橋將於2024年完工，成為台灣美麗的新地標，創造新北市的榮耀感；新北市與中央合作的基隆捷運、汐東線、淡北快速道路、林口交流道等，新北也都將積極承擔；另外還有三環六線，也將持續推動。

在經濟方面，侯友宜表示，透過板橋、三重、新莊的三大軸心，廣達2,400公頃面積的三條微笑曲線，以及智慧物流、智慧傳產、智慧製造等六大產業園區。

對於年輕人重視的托育、托老，市府也將全力協助。侯友宜說，他曾遇到一位年輕父親，親口向他表達抽到公托的喜悅，卻也讓侯友宜反思，新北市已設立120處公托，比五都加總還多，家長卻仍須抽籤，可見仍有努力空間，市府會全力以赴，並透過租金補貼、社宅協助年輕人安居樂業。

同時持續里里有銀髮俱樂部，廣設到100間日照中心，更透過智能城市打造的智能衛生所，提供長輩全方位智能健康照護。

侯友宜在媒體聯訪時被問到，四年任期是否做好做滿？他僅回答，現在認真努力、好好做事。