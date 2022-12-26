雙北開新局／蔣萬安：解大巨蛋爭議

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影

台北市昨（25）日舉行新舊任市長交接典禮，新任市長蔣萬安列出自己在上任後，優先要做的三項重點工作，包括解決大巨蛋爭議、改善內湖交通、推動都市更新。蔣萬安並承諾，大巨蛋問題會在上任後一年內處理完畢。

蔣萬安昨日在交接典禮上指出，台北一直是引領台灣的領頭羊、首都城市。接下來，自己承接起帶領台北運轉前進的重任。雖然市政萬端，一定要有輕重緩急、優先順序。不過，自己也將會全力推動四扇機會之窗，第一，帶領台北疫後重啟，成為繁榮之都；第二，帶領台北留住人才，成為揮灑創意的人才之都；第三，帶領台北積極更新、改頭換面、推行智慧建設，成為現代化之都；第四，帶領台北推廣地方特色，結合城市行銷、觀光旅遊，成為綻放文化底蘊的魅力之都。這四個方向，將會是帶領台北再升級、再出發的契機，也是市府團隊施政的重中之重。

談到自己上任後的首要任務，蔣萬安則說，大巨蛋問題、改善內湖交通以及都市更新是自己最先要做的事情；他更提出具體承諾，將盡全力讓大巨蛋在上任後一年內完工；而內湖交通也是民眾最關心的問題，這也是迫在眉睫需要解決的，都市更新同樣是市民最關心的議題，「接下來我也會捲起袖子上工，努力回應台北市民的期待。」

隨著蔣萬安的上任，外界也關注他的市政團隊，首先是副市長，除了昨日已一同上任的李四川，另一位是國民黨立委林奕華，但按規劃林奕華將在明年2月上任；秘書長由新北市財政局長李泰興接任；未來將協助解決台北交通的交通局長則是由交通部參事謝銘鴻接任；負責台北市觀光行銷的觀傳局長將由有「台灣熱氣球之母」之稱的交通部觀光局前副局長陳淑慧擔任；財政局長則由國產署副署長游適銘接任；勞動局長將由高寶華留任，不過由於高寶華向台北商業大學借調期只到24日，所以新市府上任後，約須一到二周時間走完相關借調程序，高寶華才能正式就職。

都市更新 蔣萬安 大巨蛋

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