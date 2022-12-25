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就職典禮搞失蹤...富里鄉長當選人首發聲「人在外地」 將退回補助款

中央社／ 花蓮縣25日電
九合一選舉當選人今天宣誓就職，花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未現身宣誓就職典禮。圖／翻攝張容榕臉書
九合一選舉當選人今天宣誓就職，花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未現身宣誓就職典禮。圖／翻攝張容榕臉書

九合一選舉當選人今天宣誓就職，花蓮縣富里鄉長當選人張容榕未現身宣誓就職典禮。張容榕晚間傳送訊息表示，她將聯絡縣選委會退回選舉補助款，或捐助照顧鄉民使用。

富里鄉公所民政暨原住民行政課長陳淑貞指出，張容榕並未領取當選證書，這必須親自領取；但張容榕委託代理人領走選舉保證金12萬元及補助款8萬6220元。

張容榕於選舉過程中宣布退選、不就職訊息都是透過臉書（Facebook）公布，對於記者採訪要求不回應。

她晚間傳簡訊給中央社記者表示，她在收到公文通知後，由於人在外地，已請姑姑代領保證金；但補助款部分，明天將聯絡縣選委會退回，或是捐鄉公所、慈善單位，期望用於照顧鄉民。

當選花蓮縣富里鄉長的張容榕25日未出現宣誓就職典禮，在鄉公所舉行的典禮現場，台下坐有村長當選人，台上卻等無人。圖／中央社
當選花蓮縣富里鄉長的張容榕25日未出現宣誓就職典禮，在鄉公所舉行的典禮現場，台下坐有村長當選人，台上卻等無人。圖／中央社

2022大選 花蓮縣選舉 張容榕 選委會 鄉長

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