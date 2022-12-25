金門烏坵鄉長宣誓就職 遭提當選無效蔡燕明缺席

涉虛偽陪選並遭金門地檢署提出當選無效的烏坵鄉長當選人蔡燕明，今天未現身宣誓就職。縣府民政處表示，循程序簽派代理中；未在當日宣誓就職，必須在3個月內補宣誓。

金門烏坵鄉第11屆鄉長和鄉民代表宣誓就職典禮上午在烏坵舉鄉公所舉行，由縣府地政局副局長關嘉榮主持，軍方人士觀禮。涉案的蔡燕明並未現身。

關嘉榮接受中央社記者訪問表示，原定今天與蔡燕明在台中，搭乘空中勤務總隊直升機抵烏坵，但昨晚即接獲相關人士來電表示，蔡燕明因故無法出席。雖然烏坵鄉長宣誓就職程序未能完成，但鄉代會3名代表陳興德、黃金揚和蔡福春完成宣誓，由陳興德、黃金揚分別當選正、副主席。

對於蔡燕明宣誓就職典禮缺席，縣府民政處官員告訴中央社記者，之前曾函詢內政部，但因地方制度法並未明確規定未宣誓就職的後續相關處理方式，由縣府依職責辦理派代事宜。

民政處官員指出，依宣誓條例未在當天宣誓就職者，必須在3個月補宣誓。記者致電蔡燕明，手機接聽者表示「她出去都不帶手機，不知道她是否會在3個月內補宣誓」。

金門地檢署偵辦蔡燕明、陳宗龍等人虛偽陪選案偵查終結起訴，蔡燕明因得知這次鄉長選舉，並無他人參選，擔心同額競選得票數難以達選舉罷免法所定最低當選票數門檻，將導致選舉無效，因而透過中間人介紹，由花蓮巴士司機陳宗龍虛偽陪選鄉長。

依金門縣選委會統計，烏坵鄉今年選舉人數561人，鄉長選舉結果，蔡燕明獲102票、陳宗龍19票。地檢署已於23日對蔡燕明提起當選無效之訴。（編輯：孫承武）