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花蓮富里鄉長當選人張容榕未現身宣誓典禮 縣選委會：3個月內補選

中央社／ 花蓮縣25日電
當選花蓮縣富里鄉長的張容榕今天未出現宣誓就職典禮，她至今對任何採訪要求不讀不回。圖／翻攝張容榕臉書
當選花蓮縣富里鄉長的張容榕今天未出現宣誓就職典禮，她至今對任何採訪要求不讀不回。圖／翻攝張容榕臉書

當選花蓮縣富里鄉長張容榕今天未出現宣誓就職典禮，她至今對任何採訪要求不讀不回。縣選委會今天說，「鄉不可一日無鄉長」，明天上班後會討論派代事宜，進行補選程序。

負責承辦鄉長宣誓就職典禮的富里鄉民政暨原住民行政課長陳淑貞告訴中央社記者，張容榕並未領取當選證書，這必須親自領取；但張容榕委託代理人領走選舉保證金12萬元和補助款8萬6220元。

張容榕雖然在10月初透過臉書宣布退選，但後援會持續幫她拉票，開票結果以2874票贏了爭取連任的陳榮聰413票；她同樣透過臉書宣布不會宣誓就職，戶口也遷離富里鄉，並對記者採訪要求不回應。

花蓮縣選舉委員會說明，依法定程序，富里鄉公所須第2次通知宣誓就職，張容榕仍置之不理，將視為鄉長出缺，將依照公職人員選罷法規定，在出缺之日起3個月內舉辦富里鄉長出缺補選，縣府會先指派代理鄉長，進行補選作業。

2022大選 花蓮縣選舉 張容榕 鄉長 選委會

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