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陳福海金門大同之家就職 撙節開支尊榮長者

中央社／ 金門縣25日電

第8屆金門縣長交接典禮今天在金門縣大同之家禮堂舉行，新任縣長陳福海感謝老人家牽成，並恪遵謹守財政紀律承諾，選擇在大同之家就職，尊榮長者的同時也代表撙節開支。

在行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監誓和監交下，陳福海完成第8屆縣長宣誓，同時從卸任縣長楊鎮浯手中接下印信。陳福海並邀請妻子許梨羨上台，一起分享榮耀。

陳福海致詞時提出「禮運大同篇」施政方向表示，未來4年施政上將著重「幼有所養、壯有所用、住有所居、病有所醫、老有所養」5大面向，創造鄉親安居樂業的環境。

陳福海表示，這次就職典禮以身作則，恪遵選前承諾：謹守財政紀律，再創百億縣庫，因此以簡約創新方式，在大同之家舉行就職典禮，僅邀請長者及執政團隊觀禮，期盼「改寫金門的歷史」。

典禮中，陳福海同時宣布第6屆縣長任內的文教處長李文良為副縣長，並延攬前台南市環保局長謝世傑擔任金門縣政府秘書長。

完成交接典禮後，陳福海與許梨羨一一向台下長者握手致意，不少長者拉著他們的手說話。之後，陳福海隨即趕赴縣府大禮堂，了解民眾登記小三通人道探視專船登記狀況。他在接受媒體聯訪表示，1月7日小三通復航，將和鄉親一起搭船到廈門，了解對岸對接窗口情形。

陳福海表示，小三通復航一定要以金門民眾的安危為主要考量，初期以金門鄉親、陸配為對象；防疫和醫療量能做足準備後，才會有更大幅度的開放。

位於縣政府附近的大同之家大禮堂可容納120人，今天有大同之家56名長者和各界來賓，共約150人觀禮。 陳福海中午並回到大同之家和長者共享平日的3菜1湯營養午餐。

陳福海 金門 小三通

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