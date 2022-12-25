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鄭朝方就任竹北市長 串接新竹縣市資源推動事務

中央社／ 新竹市25日電

新竹縣竹北市長鄭朝方今天宣誓就職，他致詞說，要在最短時間內將競選時的政見轉換成具體政策，並串連縣府相關資源，讓竹北成為名符其實的科技與文化並進的智慧城市。

竹北市長宣誓就職暨交接典禮上午在義民中學禮堂舉行，鄭朝方致詞表示，這些年他始終抱持參與公共事務的初衷，堅持為家鄉服務，沒有離開地方，今天就職是承擔責任的開始，會努力完成民眾想讓竹北更好的心願。

鄭朝方說，竹北市政的推動不能因新舊任交接而有空窗期，他當選後每天安排跨黨派的地方組織拜會，陸續向許多政治前輩請益，會持續走訪竹北每個角落，讓市政工作以民意為本。

鄭朝方表示，他上任後會加強與市民、竹北市民代表會、新竹縣政府、新竹市政府各方建立溝通平台，不論是解決交通壅塞問題、道路路平專案、學童安心通學的「安全之島」建設、3到6歲教育津貼補助、E化公所便民系統、平衡東西區的發展等，有許多事務要推行。

鄭朝方說，他會積極與新竹縣政府做政策串接，並持續爭取中央資源，配合國家重要政策推動，讓竹北市各項問題都能得到改善，兌現競選時所提出的承諾，讓竹北成為深具文化、宜居、親子的活力國際城市。

鄭朝方 新竹

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