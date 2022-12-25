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林奕華遭批拿不分區搪塞 曾銘宗：有信心服務不中斷

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，林奕華上午在立法院接受媒體訪問表示，整個會期預算正在進行中，也還有幾個重要法案正在協商，因此她認為有責任讓這些法案告一段落。記者葉信菉／攝影
國民黨立委林奕華將出任台北市副市長，林奕華上午在立法院接受媒體訪問表示，整個會期預算正在進行中，也還有幾個重要法案正在協商，因此她認為有責任讓這些法案告一段落。記者葉信菉／攝影

國民黨北市大安區立委林奕華明年2月將接任北市副市長一職，屆時大安區服務處將轉給黨團總召、不分區立委曾銘宗服務。對於綠營市議員質疑「不該拿不分區搪塞選民」，曾銘宗今天表示，他的專業沒問題，也有行政經驗、且無選舉規畫，相信可以提供和林奕華一樣好的選民服務。

民進黨議員許淑華質疑，不分區不懂地方結構，質疑林奕華「不該拿不分區搪塞選民」，這種態度非常惡劣，更嗆「選民投的不是曾銘宗，投的是林奕華」。

曾銘宗表示，蔣萬安選後一直希望林奕華能接任副市長，林奕華心裡也很掙扎，希望把4年立委任期做完。不過，林奕華歷練完整，有民代經驗、又曾任新北、台北的教育局長，這樣的人才非常少見，且她操守、做事能力都強，林奕華也很想幫忙，但怕被質疑任期沒做完。

曾銘宗表示，林奕華找他商量，能否舊服務處的選民服務不中斷，由他繼續服務，他一口答應，「我知道她的為難，」自己是不分區，又是黨團總召，他來接任最合適。

曾銘宗也說，他的專業沒問題，可以替林奕華做好相關服務，又有行政經驗，且無選舉規畫。雖然基層有不同聲音反映，但只要後續服務不中斷，他有信心可提供相同服務，相信雜音會漸漸消弭。

林奕華 議員

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