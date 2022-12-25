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卸8年執政…柯文哲期許蔣萬安：進步不停歇 展現台北驕傲

聯合報／ 記者林麗玉楊正海徐偉真／台北即時報導
卸任市長柯文哲今天正式交接印信給新任市長蔣萬安。圖／北市府提供
卸任市長柯文哲今天正式交接印信給新任市長蔣萬安。圖／北市府提供

新任台北市長蔣萬安今天上午9點宣布就職，卸任巿長柯文哲致詞表示，面對龐雜市政，常會遇到很多困難，他要跟蔣分享重大決策標準，就是每次遇到困難問題辯論時，他常問同仁一個問題「如果50年後再來看，現要怎麼政策」，每問到此問題，就相當清楚政策選擇。

北市府交接典禮，在行政院副院長沈榮津監交下，由卸任市長柯文哲正式交接印信給新任市長蔣萬安

柯文哲也語重心長表示，市長有任期，但市政是延續，尤其市政是一棒接一棒，祝福蔣繼續以正直誠信當作行政原則，但最重要是「不要為了短期利益、犧牲長期利益；不要為了少數利益犧牲多數利益；更不要以政黨利益犧牲國家利益」，從現在的市政基礎出發，繼續累積北市能量，解決居住、生活、就學、就業的實際問題。讓居住在台北朋友以台北為榮，讓所摯愛的城市在世界發光發亮，展現台北驕傲。

蔣萬安的宣示就職典禮，包括前市長吳伯雄、黃大洲、馬英九等人出席，柯文哲今天也細數歷任市長政績，包括前市長吳伯雄任內將行政區合理化、台北捷運開始動工；前市長黃大洲任內打造大安森林公園、基隆河截彎取直、拆除中華商場等，這些都是相當困難工作；前市長陳水扁任內台北捷運開始營運、降低行政櫃檯高度，讓政府與人民之間更加親近。

柯也提到，前市長馬英九建置市民運動中心、推動垃圾費隨袋徵收，這也是相當困難；前市長郝龍斌建置1999市民當家熱線、引入YouBike系統提供市民便利接駁工具，爲台北宜居永續打造良好基礎。

柯文哲說，先前市府團隊已經開始展開業務交接，持續帶領台北往前邁進成為一個更美好宜居城市，尤其台北光榮是結集眾人智慧，在他八年任內，也以開放政府、全民參與、公開透明當作政治理念，引進策略地圖、財政紀律等，EOD、TOD、智慧城市等。

柯說，他任內包括財政八年還債570億元，處理227億元勞健保爭議處理款；公民政治則建立三大委員會，邀請市民朋友參與市政議題討論；新創產業也打造多元新創基地；都市發展以EOD、TOD開擘劃下個世代市政藍圖；文化上開創無圍牆博物館；智慧科技有大數據中心；環境永續落實SDG淨零碳排白皮書、今年六月淨零碳排自治條例也通過。

柯文哲最後提到，過了此刻，他卸任市長將回到台大任職，繼續為城市、國家努力，「進步腳步不能停歇」，「我們有偉大的城市、市民朋友，台北才能成為更好的城市」。

柯文哲 馬英九 台北市長 蔣萬安

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