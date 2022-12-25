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陳光復宣誓就職 再啟澎湖綠色執政新頁

中央社／ 澎湖縣25日電

澎湖縣長宣誓就職與交接典禮，4年前由陳光復交棒給國民黨的賴峰偉，今天則是2人角色互換，賴峰偉在完成交接後，因另有行程先行離去，未發表卸任致詞。

澎湖縣長宣誓就職與交接典禮，今天在澎湖文化局演藝廳舉行，包括民進黨立委王定宇與趙天麟等人跨海前來祝賀。陳光復在行政院政務委員羅秉成宣誓與監交完成就職，賴峰偉將印信給陳光復，再一次開啟澎湖綠色執政新頁。

羅秉成在監交致詞盛讚陳光復是一名優秀的政治工作者，相信此次再任縣長已做足準備，並啟用在地新人，在中央與地方一條線與一條心下，行政團隊會做的更好與服務，落實光復澎湖平安幸福。

陳光復在致詞時先行布達副縣長林皆興等7名新任幕僚與主管，共以「共同顧鄉親、作伙拚未來」與時間賽跑，做有效率的做好縣政工作。

澎湖縣 陳光復 賴峰偉

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