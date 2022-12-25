外送員也常遇爭議 工會：近9成和解

網路書店龍頭「博客來」被爆假承攬、真僱傭的勞資爭議，其實類似案例不少，尤其大車駕駛、外送員、清潔員等行業，都容易遇到雇主投機取巧損害勞工權益的狀況，只是這些手法，民眾多半都不會發現，但打官司時，勞工不見得會輸。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，遇到外送員車禍或被平台無故停權時，這時就有承攬或僱傭關係的爭議，工會會幫外送員協調，請求平台賠償，結果近乎八、九成都是和解收場。

他說，外送員是典型的假承攬、真僱傭行業，外送業比較麻煩的是「具有承攬的彈性，卻受平台的控制」，多數法院判決都認定外送員與外送平台之間屬於僱傭關係，只有一例被認定承攬。

律師葉書佑表示，利用承攬規避僱傭義務的狀況不少，這種僱傭關係模糊不清的工作類型，在外送員、清潔員、大型車輛駕駛等行業很常見，除了人員流動率高，加上常有兼職，容易遇到不合法的合約，且受雇的人擔心不能兼職賺錢，就比較容易在契約上有所犧牲。

葉書佑說，最基本的判斷標準就是業者是否幫勞工投保勞健保，有投保的投保單位就是雇主，一般僱傭合約一定會記載勞健保負擔內容，只是民眾多半沒注意到。

新北市勞工局長陳瑞嘉也說，通常兼職者容易遇到僱傭糾紛，原因是自己也不想保勞保，想藉此換取高一點的薪水，但遇到職災就得自行負責。一般遇到這種狀況，可先申請調解，同時檢舉雇主罔顧法令及受僱者權益，調解過程中，雇主若自知理虧，就會補齊勞保、年資、勞退等；若雇主堅持是承攬關係，主管機關就會補助民眾訴訟費，打官司解決。

陳瑞嘉說，確認有無僱傭關係，多半是按勞動部公布的指引認定，可從雙方有沒有指揮監督、有無要求固定時間上下班等現象來認定。葉書佑也認為，雇主會玩弄文字遊戲，欺騙不懂法律的受僱者簽沒有保障的承攬或委任契約，但勞動法庭認定工作型態是採實質認定，視工作內容、有無受指揮監督、有無打卡請假制度等，判斷是否為僱傭關係；以這次博客來事件來看，絕對是實質的僱傭關係，勞工勝訴機率很高。