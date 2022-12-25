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勞團：勞動部應啟動勞檢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
很多雇主為了規避對勞工的責任，在跟員工簽訂勞動契約時，不是用雇傭，而是改用承攬或是委任方式進行。示意圖／Ingimage
很多雇主為了規避對勞工的責任，在跟員工簽訂勞動契約時，不是用雇傭，而是改用承攬或是委任方式進行。示意圖／Ingimage

博客來網路書店爆出疑似「假承攬、真僱傭」的爭議，引來大批民眾灌爆博客來臉書。台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯指出，這種假承攬、假派遣之名，行雇用之實的狀況，在台灣勞動市場比比皆是，博客來事件只是剛好凸顯了這個現象。建議勞動部、地方主管機關加強宣導僱傭關係的認定標準，並啟動專案勞檢。

孫友聯點出，承攬、派遣的勞動型態，固然是勞動市場彈性化的一種策略選擇，然而雇主若透過假承攬、假派遣來規避法定義務責任，對勞工極其不利，而勞方往往也因不諳勞動法令，導致權益受損，除了勞健保、退休金，甚至連發生職災時都可能無法得到應有的保護。

孫友聯說，勞動部、地方勞動局除了追究博客來責任，啟動專案勞動檢查外，統一超商原本就訂有「人權盡責調查程序」，也應具體落實。

桃產總顧問林佳瑋指出，李姓清潔工若屬舊制退休金，假如年資廿五年時退休，以兩萬九千五百薪資計算，博客來須支付一一八萬退休金。

博客來 退休金 勞動部

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