新聞眼／ESG勞動人權 成企業新風險

博客來女清潔工突遭解僱，輿論炸鍋，大家氣的是大企業「欺負」不識字的清潔工，讓她簽下撇清僱傭關係「承攬契約」，廿年的年資瞬間歸零，落得生活不保的境地。這起事件暴露企業規避用人成本的巧門，但與企業慘賠的形象相比，女清潔工的勞健保與退休金損失只是九牛一毛。

進入ＥＳＧ（環境、社會、公司治理）時代，「永續」正改寫企業營運與風險管理的法則，國際除了重視企業獲利不能建立在汙染環境的基礎上，也更強調企業應提升勞動人權，對建立有利員工福祉的勞動環境與條件責無旁貸。相對的，忽略氣候變遷、汙染管理、勞動人權，就成了企業的新興風險，一不小心就可能擊沉一艘企業大船。

兩年前，印度的台灣電子廠發生工人暴動，這家為蘋果電腦代工的台廠，被控未落實工時管理流程、延遲支付部分工人薪資，違反蘋果的「供應商行為準則」，被蘋果暫停業務合作。另有供應商違法使用學生工，也遭蘋果暫停合作，並展開調查。

換言之，無法符合企業永續目標的供應商，會被供應鏈上游除名，斷絕生意往來。企業在募集資金的過程中，銀行等投資機構也開始將ＥＳＧ指標納入投資評估的決策中，確保在新興風險的衝擊下不踩雷，甚至保持長期獲利。

不少企業已證明，落實ＥＳＧ的程度與ＥＰＳ（每股盈餘）成正比。可惜，這股洶湧的國際浪潮，還未能讓國內多數企業深刻體認其重要性與急迫性，在公司治理上，加速讓ＥＳＧ變成企業的ＤＮＡ，反而固守追求ＥＰＳ的傳統觀念，以致有博客來女清潔工事件，雇主想方設法苛扣勞工應有的福祉，視企業社會責任於無物。

女清潔工遭解僱只是勞動權益崩壞的冰山一角，政府帶頭聘用派遣人力取代正職公務員，讓企業有樣學樣，外送員、清潔工等容易遭遇僱傭關係糾紛的業態，也不見中央和地方勞政機關主動稽查勞動契約，政府能做事卻不作為，蔡總統說的「勞工是民進黨心中最軟的一塊」，還是最好欺負的一塊？人民自有公斷。