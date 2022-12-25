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涉假承攬真僱傭 博客來與清潔工達成和解

聯合報／ 記者葉冠妤林海馬瑞璿鍾維軒翁唯真／台北報導
國內網路書店龍頭「博客來」的勞資糾紛引起譁然，博客來母公司統一超商針對此案啟動內部調查。記者許正宏／攝影
國內網路書店龍頭「博客來」的勞資糾紛引起譁然，博客來母公司統一超商針對此案啟動內部調查。記者許正宏／攝影

國內網路書店龍頭「博客來」」因解僱一名年資廿多年的清潔工，遭疑是假承攬、真僱傭，勞資爭議一夕間延燒，網友留言灌爆博客來臉書，不少鑽石級會員紛紛揚言抵制。為此，母公司統一超商昨不僅讓博客來總經理江呈欣調離現職，即刻啟動內部調查，也和博客來一同拜訪該清潔工，雙方達成共識，博客來將支付李姓清潔工勞保、勞退金、資遣費等補償金額。

李姓清潔工也透過錄音檔表示，昨天已和博客來達成協議，內容為博客來公司將彌補她過去廿一年應給付的費用，感謝大家、也感謝博客來。

律師陳又新前晚在臉書發文，指受理一名在博客來打掃超過廿年的婦人諮詢，該名婦人不識字，月薪僅兩萬九千五百元，廿年來沒有勞健保、沒有三節禮金，連退休金也沒有，日前突遭解僱，才知道博客來讓不識字打掃阿姨簽下的是「清潔服務承攬合約書」。

讓不識字阿姨簽承攬合約

陳又新表示，婦人工時、打掃範圍受博客來嚴格管控與指揮監督，質疑博客來是假承攬、真僱傭，更直言「怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事」。

陳又新的臉書文一出，批評聲浪排山倒海而來，有網友怒罵「賣書欺負不識字的」、「負心多是讀書人」、「大公司欺負廿年老員工，可惡至極」，紛紛揚言抵制。政大法學院副教授劉宏恩也在個人臉書表示，身為博客來鑽石級會員，盼博客來解釋，否則無法接受自己一面跟博客來下單買「廿一世紀資本論」，「一面看你優雅地拿著刀叉吃弱勢者人肉」。

作家楊索則說，平安夜前發生這樁事，且是形象良好的博客來「對弱勢的剝奪感加倍令人心痛」，呼籲不要讓博客來變「來刻薄」。

勞動局：將調查是否違法

勞動部也表態絕不容許事業單位濫用與自然人簽訂承攬契約的方式，規避勞動法令課予雇主的相關責任與義務，將請地方政府依法查處。勞動部次長王安邦說，勞雇、委任契約，不是單方面說了算，會從從屬性來看。

北市勞動局表示，尚未接到相關檢舉案，周一會派員了解，調查企業是否違反勞基法，若有將開罰。

統一超表示，公司已進行調查，並感謝這位長期服務於博客來的夥伴，藉由此事件讓我們發現博客來內部問題。

統一超商委任律師劉韋廷說，因雙方溝通誤解，才演變成這次的大風波，昨博客來已去拜訪該清潔工及其家人，為展現誠意，博客來除了提出符合法令的補償方案，也另提出優於勞基法的補償金額，但李姓清潔工強調自己本意不是為了錢，也沒料到事情會鬧上新聞，因此選擇法定該給的權益即可。至於確切數字無法透露。

劉韋廷轉述，對於要不要回到博客來任職，李姓清潔工目前還在考量，若回任，也由博客來直接僱傭，不會轉給外包的清潔公司聘雇。

承攬與僱傭差在哪？ 製表／葉冠妤
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博客來 勞動部

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