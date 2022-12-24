博客來疑「假承攬真僱傭」 李姓清潔工：我就為了一口飯在忍耐而已

博客來「假承攬真僱傭」爭議炎上，遭解雇的李姓女清潔工說，公司找清潔公司取代，她有去向上反映為何要開除她，卻不了了之，「我說這不是你們財團（指外包清潔公司）逼你，為什麼要把我換掉，我不在乎有沒有這份工作，我在乎這些小孩子對我那麼好」。

協助李姓婦人爭取權益的律師陳又新說，在李姓阿姨的認知，她原本是在那棟大樓其他樓層打掃，博客來的總務看到後就直接邀請她來幫博客來打掃。一開始只要打掃兩層樓，這個期間是容許阿姨另外兼職其他工作。後來就開始要求打卡、每日工時8小時，打掃博客來的全部區域。阿姨的認知中並沒有受雇於哪間清潔公司，然後才又被派去博客來工作的情形。

對於多年來簽的是承攬契約，李姓清潔工說，一開始沒有簽契約，做完就走，統一超商併購博客來之後，才開始有簽約。簽約的時候她在外面也有做清潔工作，財務長就跟她說知道她還有其他工作，不會控制她的時間，本來是月薪2萬6000元負責兩層樓，後來說要她留下來做整天的，保證不會控制她的時間，「結果做一做，他說不行，要做8個小時要打卡」。

李姓清潔工最近被通知明年不用再來，她說，公司總務告訴她只簽約到月底為止，「我們不聘用你了」，還說如果有需要可以幫她去問大樓有沒有缺人，她婉拒。

「我當下沒有想什麼，想說怎麼那麼簡單」，李姓清潔工說，她就去找總經理，如果公司規定要集團（指外包清潔公司）來做，時間到她該下會下，但為何沒問她要不要轉任承包博客來清潔業務的公司。

她說，後來部長和經理來跟她談，「我說20幾年了，你們什麼都沒有給我，沒有勞健保，沒有任何福利，契約時間到我下來是正常的，你們有沒有念在20幾年的情分上，你們要請財團的來也是不得已，怎麼不把我轉到財團」，對方說不一定要財團的，還說「我們找很久了啦，我們也是會想到妳啦，我們有在替妳打算」，但明明是她主動提議的。

「我說這不是你們財團為什麼要把我換掉，不是財團逼你，人情上為什麼要把我換掉，我不在乎有沒有這份工作，我在乎這些小孩子對我那麼好」，她說，她20幾歲成為單親媽媽，就帶著小孩四處流浪的人，「我什麼沒有看過，我就為了一口飯在忍耐而已」。

李姓婦人說，她當初為了博客來，把外面工作都辭掉了，去跟主管說至少要給她勞健保，「他說不行，我說至少給我像工讀生的福利，他說也不行」，她顧慮若辭掉博客來工作，房租繳不出來，也沒飯吃。後來有年輕員工問她三節福利選什麼，她說她什麼都沒有，結果講的話被傳出去，長官還怪她到處抱怨。

博客來上午開會決議，協助媒合該名李姓清潔人員成為清潔公司的僱傭，並派駐博客來。博客來母公司統一超商表示，針對此案，博客來總經理江呈欣立即調離現職，即刻啟動內部調查。

陳又新對此發表3點回應：

1. 有關博客來承認過往採取承攬方式較為不當，甚至讓總經理調職，表達要改進的決心，我們肯定博客來這部分的態度。

2. 但我們目前還在等待博客來依照昨天晚上所承諾的方向，針對過往積欠的勞健保費、勞退提撥款項，提出具體的賠償金額。

3. 另外針對博客來提出願意改以僱傭契約聘用李阿姨，李阿姨到目前為止對於回去工作還有一些顧慮，所以我們的訴求是以非自願離職的資遣規定，請博客來支付資遣費及預告工資等法定的費用。