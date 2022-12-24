博客來解雇清潔婦風波 Whoscall董事長：阿姨要不要來上班？

國內網路書店龍頭「博客來」爆出勞資糾紛，以假承攬真僱傭的方式和一名清潔婦人簽約，近來卻無故遭解雇，連退休金都沒有，此事曝光後掀起熱議，一夜迅速「炎上」，重創公司聲譽，不少博客來「鑽石會員」紛紛揚言抵制，Whoscall創辦人鄭勝丰也留言徵才，詢問「阿姨要不要來我們whoscall上班？」並透露會保障員工權益。

律師陳又新昨天在臉書發文，指他受理一名在博客來打掃超過20年的阿姨法律諮詢，阿姨突遭解雇，她才知道工作20年來沒有勞健保、沒有三節禮金，沒想到連退休金也沒有，阿姨向律師求救「我不認識字，也不知道要怎麼辦，想拜託你可不可幫幫我？」

律師指出博客來跟阿姨簽的是「清潔服務承攬合約書」，但根據工作內容，她被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，「在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的僱傭關係」，律師質疑是「假承攬真僱傭」，他認為博客來利用阿姨不識字，每年都簽「承攬」契約，如此一來就不用支付勞健保、提撥退休金，以及在非自願性解僱時的預告工資、資遣費用，感嘆「怎麼也沒想到網路書店霸主也幹這種事」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言撻伐「博客來掰掰，以後去別家買書」、「太誇張了，賺這麼多錢的大公司這樣欺負一個辛苦人，過份」、「太可惡了！再怎麼樣也不應該苛刻阿姨的」、「沒想到自己竟然支持無良公司這麼久」。

陌生來電辨識軟體Whoscall開發商走著瞧股份有限公司（Gogolook）創辦人暨董事長鄭勝丰（Jackie Cheng）也在底下親自留言徵才，「阿姨要不要來我們gogolook（whoscall）上班？」強調不用打卡，非承攬、有特休，有勞健保、勞退，法務會和阿姨解釋條文，希望陳又新律師可以幫忙轉達。

Whoscall創辦人鄭勝丰在貼文底下留言徵才，詢問「阿姨要不要來我們whoscall上班？」圖擷自臉書

對此，博客來緊急開會決議，將不解僱當事人，對於當事人過去是承攬關係，期望改為僱傭關係。母公司統一超商最新回應則表示，針對此案，博客來總經理江呈欣立即調離現職，即刻啟動內部調查。