議長選舉「陣前倒戈」 基隆國民黨部通過開除張芳麗黨籍

國民黨基隆市議員張芳麗在正副議長選舉「陣前倒戈」，票投民進黨和親民黨推派的正副議長組合。國民黨基隆市黨部今天開會，一致通過開除張芳麗黨籍，立即報請黨中央核准。

第20屆基隆市議會25日舉行議長選舉時，民進黨除12席黨籍議員外，在4名無黨議員中，獲得林旻勳、陳明建支持，加上親民黨楊秀玉，及張芳麗跑票轉投民進黨，選舉結果，民進黨推派的童子瑋獲得過半數16票當選議長，而原議長、國民黨籍蔡旺璉則得到14票，民進黨首次拿下議長寶座。

張芳麗25日就將退黨聲明傳給國民黨基隆市黨部，不過，國民黨基隆市黨部下午仍先後召開市黨部考紀會和委員會，委員會23名出席委員全體通過開除張芳麗黨籍。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受媒體聯訪表示，開會結果，全體通過開除張芳麗黨籍，會立即呈報黨中央。張芳麗是資深市議員，在黨內表現算正常，沒意料到她會反戈對國民黨致命一擊，導致國民黨失去議長寶座。

對於張芳麗日前表示，國民黨從她參選以來，基隆市黨部從沒幫過她，吳國勝說，張芳麗擔任8屆基隆市議員，第1次應該是在30多年前選上，當時國民黨一黨獨大，如果國民黨沒有提名，張芳麗是不可能當選市議員，如果她對國民黨沒有眷戀，應該早就脫離國民黨參選。

張芳麗向中央社記者說，「沒關係，就隨他們（國民黨），愛怎麼樣就怎麼樣」，反正國民黨就會將過錯往別人身上塞，她很不以為然，「謝謝國民黨幾十年來的栽培」。