議長選舉黑幕重重 威脅縣市長施政品質

不少有黑金背景、財力雄厚的候選人一向是議長勝選大熱門，沒有實力的議員是不可能挑戰議長、副議長寶座，一旦當了議長，縣市長就成為他們予取予求的對象，令人慨歎。問題是，這些有「黑背景」或雄厚財力的勝選者也都是由選民／市議員一票一票選出來的。

議長背景爭議多

花蓮議長選舉前，國民黨選擇提名議員吳東昇，取代因貪污罪遭判刑的張峻，但張峻仍誓言參選到底，最後以17票擊敗吳東昇。張峻當選就隨即宣布退黨。對此，國民黨花蓮縣黨部無奈表示，「國民黨可以輸掉議長，但是不會輸掉黨格，也不會輸掉對排黑條款的堅定立場」，箇中辛酸，意在言外。

台南市議長選舉結果出爐，由民進黨邱莉莉36票高票當選議長，其中竟然還有國民黨籍議員3名帶槍投靠，其中疑雲重重。正國會立委陳亭妃就指控，民進黨中執委郭再欽與學甲槍擊案有關，而台南議長選舉背後有黑道介入，更有正國會6名議員投票前宣布「含淚投給民進黨這張黨證」，其中水有多深，由此可見。

中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪曾分析說，高雄市副議長曾俊傑的背景相當複雜，民進黨在敗選後說要打擊黑金，但民進黨卻找來國民黨有黑金背景的市議員來搭配副手，實在相當諷刺。

議長權力無比大

議長位置究竟有何魅力，讓眾多議員不惜與黨中央衝突、帶槍投靠敵對陣營，也要力拼參選到底？熟悉內情的人說，縣市政府想要增加預算、拍賣土地等，都要議會審核同意。而議長就能決定議案是否能夠排入議程，意味著議長實際上有能力卡關特定議案，還掌握編列與動用預算的生殺大權，即使人民選出一個清廉的縣市長，也不得不買議長的帳。

地方政治的關係盤根錯節，利益糾葛嚴重，想要選議長不僅要有錢有勢，還要讓眾地方派系信服，而黨中央提名的權力比想像中來得脆弱。據悉，正副議長的候選人位置大多是政黨的地方黨團「由下而上」舉薦，只要不違反「排黑條款」等黨紀，黨中央幾乎都難以置喙。

黨格、勝選的拔河

苗栗縣長鍾東錦因為傷害致死、殺人未遂等前科，屢屢被質疑有黑道背景。最終，國民黨以「排黑」原則，決定放棄勝選機率較高的鍾東錦，選擇前苗栗縣國民黨黨部副主委謝福弘做為候選人。事實證明，鍾東錦照當選不誤，損失的是國民黨的面子與裏子。

對此，國民黨主席朱立倫表示，國民黨長期以來堅持的排黑條款比民進黨更嚴格，強調「對於參選公職、提名的明文規定，都是一向必須要貫徹的」。這句話背後，就是不解內情的黨內外人士的萬箭穿心。

面對到「勝選機率高」與「政黨道德標準」之間，恐怕是一場難以兼顧的拔河賽。政黨雖掌握了最後「候選人的決定權」，但只要地方勢力夠強、金援夠豐厚，就算屢屢被質疑有黑道背景的候選人仍能順利當選，深入地方利益結構的地方議長，更是容易狹地方勢力以自重。這究竟是誰之過？

決定權還是人民

然而，無論是縣市首長或是由民意代表選出的地方議長，其實都是人民的選擇，此次出現許多沒有政黨光環參選卻還能選上的狀況，終歸而言還是人民投票的結果。







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