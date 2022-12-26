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國民黨籲查台南議長選舉爭議 南檢：已分案

中央社／ 台南26日電

台南市議會正副議長選舉昨天落幕，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝今天表示，黨團監督任務正式啟動，也希望檢調追查近日相關不法傳言，台南地檢署指出，相關爭議已分案調查。

昨天的台南市議長選舉，原屬國民黨團的3名議員「跑票」投給民進黨團推出的邱莉莉，邱莉莉以36票當選，副議長也由民進黨規畫的林志展當選，蔡育輝今天透過新聞稿表示，正副議長選舉期間有「賄聲黑影」，希望檢調深入追查，是否跟學甲88槍槍擊案、太陽光電黑金等案有關。

蔡育輝表示，正副議長選舉是民主代議政治的基石之一，台南選情卻因民進黨黨政高層一直與黑金、黑道牽扯不清，成為全國關注焦點，學甲槍擊案至今未破，黑金利益遠高於爐碴的太陽光電弊案，現在繼續在良田魚塭種電分贓，破壞生態干擾民宅。

蔡育輝指出，這些黑金利益是否介入各級選舉，尤其是否用來利誘國民黨籍議員，選民非常關切，希望檢調抽絲剝繭，深入追查盤根錯節的黑金黑道犯罪結構。

蔡育輝說，前台南市政府經濟發展局長陳凱凌因涉貪遭羈押後，台南市長黃偉哲推動小內閣成員簽署廉政公約，能否突破黑金黑手還有待觀察。

黃偉哲上午接受媒體聯訪表示，法律不容許金錢、暴力介入選舉，民眾也無法接受，若有不法情事，相信司法會持續調查了解。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍表示，檢方有針對正、副議長選舉引發的相關爭議問題分案調查，基於偵查不公開原則，目前尚無法對外說明。

台南市長 民進黨

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