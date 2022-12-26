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高市議會藍綠總召改選 綠推江瑞鴻、藍擬推陳美雅

中央社／ 高雄26日電
高雄市議會民進黨團由江瑞鴻出任總召。 聯合報系資料照／記者陳玫伶攝影
高雄市議會民進黨團由江瑞鴻出任總召。 聯合報系資料照／記者陳玫伶攝影

高雄市議員宣誓就職後，藍綠黨團也要改選總召，民進黨團今天公布總召將由江瑞鴻擔任，他表示，會顧及議會和諧，盡量與其他黨派溝通協調。國民黨團則擬推派陳美雅接任總召。

高雄市議會民進黨團今天公布黨團職務改選結果，由江瑞鴻出任總召，副總召則是陳明澤、邱俊憲、林志誠，幹事長是林智鴻，書記長是湯詠瑜。

高市議會共65席，國民黨28席、民進黨27席，其他黨派與無黨共10席，其中台灣基進張博洋、無黨籍黃捷已加入民進黨團運作，讓綠營取得多數席次優勢，但國民黨席次也不遑多讓，若再爭取無黨支持，仍能與綠營分庭抗禮。

江瑞鴻今天接受中央社記者訪問表示，接任總召後，會帶領黨團監督市政及推動高雄重大建設，對於其他黨派，也會以和諧方式，盡量溝通協調，尋求共識。

國民黨團則尚未召開改選職務會議，但多名藍營議員透露，已有共識擬推派陳美雅接任總召。陳美雅接受媒體訪問時說，感謝支持，但責任不小，需要時間思考。

高雄市議會國民黨團擬推派陳美雅接任總召。 聯合報系資料照／記者林巧璉攝影
高雄市議會國民黨團擬推派陳美雅接任總召。 聯合報系資料照／記者林巧璉攝影

民進黨 國民黨 陳美雅 高雄市

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