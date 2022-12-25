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跑票、退黨重傷藍營 基隆、高雄議長選舉出岔子

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
各地縣市議會都於25日選出正、副議長，其中基隆市議長由民進黨人首度拿下。（中央社）
各地縣市議會都於25日選出正、副議長，其中基隆市議長由民進黨人首度拿下。（中央社）

高雄議員跑票讓藍天變綠地、花蓮縣一當選議長就退黨，今年地方議長選舉出乎國民黨意料！民進黨雖於九合一選舉大敗，但基隆市議長的位置卻因為國民黨議員跑票落空；原國民黨籍高雄市議員曾俊傑退黨選擇與民進黨合作；台南議長選舉則有3名國民黨議員跑票，讓民進黨議長坐收漁利。

藍營陷叛將危機

各地議會都於25日舉行地方正、副議長選舉，國民黨在選舉過程中，卻出現許多岔子。如曾俊傑於24日退出國民黨、以無黨身分參選副議長，與民進黨推出前議長康裕成搭檔，並於25日高票成功拿下高雄議會正、副議長的位置。

台南議長選前爆出88槍擊案，牽扯到民進黨中執委郭再欽，民進黨內擔憂波及民進黨正、副議長選情，綠營地方議會更發布「甲級動員」，要求黨內議員不准跑票。最終結果出爐，台南市議會由民進黨籍的邱莉莉與林志展拿下正、副議長的位置，原先動向不明的民進黨正國會議會全數投給了邱莉莉。

其中，甚至有3位國民黨議員在議長投票過程中跑票。台南市議會國民黨團只好向選民致歉並強調，這些議員已違反黨紀處分，會將建請中央開鍘。

基隆跑票、花蓮退黨

基隆市議會議長、副議長選舉，由民進黨推派的童子瑋以16票當選議長，勝過獲得14票的國民現任議長蔡旺璉，這是民進黨首次拿下基隆市議會議長。其中的關鍵就是國民黨市議員張芳麗跑票，將票投給童子瑋，否則兩人將是15票平局。

此外，花蓮縣議會議長選舉則是由爭取連任的現任議長張峻拿下過半選票。但他當選後，當場宣布退出國民黨。張峻表示，國民黨主席朱立倫領導的國民黨和立委傅崐萁、縣黨部主委張逸華長期霸凌他，決定「即刻退出國民黨」，但不會加入其他政黨。


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