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全台各縣市議長、副議長選舉結果出爐 當選名單一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市議員今日宣誓就職，副議長顏莉敏順利連任。 照片／聯合報系記者劉柏均攝影
台中市議員今日宣誓就職，副議長顏莉敏順利連任。 照片／聯合報系記者劉柏均攝影

九合一選舉圓滿落幕，全台各縣市市長、議員今（25）日舉行就職典禮，同時投票選出下屆議長、副議長，《聯合新聞網》整理各縣市當選名單。

六都議長、副議長當選名單：

台北市：議長戴錫欽（國民黨）、副議長葉林傳（國民黨）

新北市：議長蔣根煌（國民黨）、副議長陳鴻源（國民黨）

桃園市：議長邱奕勝（國民黨）、副議長李曉鐘（國民黨）

台中市：議長張清照（國民黨）、副議長顏莉敏（國民黨）

台南市：議長邱莉莉（民進黨）、副議長林志展（民進黨）

高雄市：議長康裕成（民進黨）、副議長曾俊傑（無黨籍）

各縣市議長、副議長當選名單：

基隆市：議長童子瑋（民進黨）、副議長楊秀玉（親民黨）

新竹縣：議長張鎮榮（國民黨）、副議長王炳漢（國民黨）

新竹市：議長許修睿（國民黨）、副議長余邦彥（國民黨）

苗栗縣：議長李文斌（國民黨）、副議長張淑芬（國民黨）

彰化縣：議長謝典霖（國民黨）、副議長許原龍（國民黨）

南投縣：議長何勝豐（國民黨）、副議長潘一全（國民黨）

雲林縣：議長沈宗隆（國民黨）、副議長蔡咏鍀（無黨籍）

嘉義市：議長陳姿妏（無黨籍）、副議長張榮藏（無黨籍）

嘉義縣：議長張明達（民進黨）、副議長陳怡岳（民進黨）

屏東縣：議長周典論（國民黨）、副議長盧文瑞（無黨籍）

宜蘭縣：議長張勝德（國民黨）、副議長陳漢鍾（無黨籍）

花蓮縣：議長張峻（國民黨，選後宣布退黨）、副議長徐雪玉（國民黨）

台東縣：議長吳秀華（國民黨）、副議長林琮翰（國民黨）

澎湖縣：議長劉陳昭玲（國民黨）、副議長藍凱元（無黨籍）

金門縣：議長洪允典（國民黨）、副議長歐陽儀雄（國民黨）

連江縣：議長張永江（國民黨）、副議長林明揚（國民黨）

國民黨 民進黨

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