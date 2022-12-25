憂安危 台南17議員申請隨扈

台南治安事件頻傳，國民黨議員方一峰日前傳出遭民進黨前市黨部執委林士傑恫嚇，方前天入住議員休息室，他說，家人擔心他安危，會暫時住到議會選舉結束。至昨天為止，有十七位議員申請隨扈，市長黃偉哲表示，議員人身安全擺第一，呼籲各方角逐勢力知所節制。

國民黨台南市議員謝龍介昨天表示，台南黑金官商勾結甚深，國民黨過去也許有段時間是黑，但民進黨是「黑出於藍」，如今黑勝於藍，呼籲副總統賴清德「此時此刻應關心台南」。

方一峰昨受訪時說，當天被請上廂型車，對方說他有兩個選擇，一是不要出席，一是不要投給郭信良，因不認識對方，事後回想覺得怎麼會這樣，「台南治安那有這麼差，太離譜了」。

不過，林士傑女兒、民進黨新科議員林依婷昨指父親請託方一峰不要支持郭信良，是因郭負債一億元，其中向農、漁會借錢高達八千萬元，近卅年一毛錢未還，放任呆帳掏空農漁民的血汗錢，難道不是特權？黑金？

郭信良則說，他不是黑道也沒有黑金，債務是卅多年前創業，經營四、五十甲魚塭養蝦賠錢，他不擅理財，但已有想法會努力將債務減少。

謝龍介表示，中央政府應該出手，不要讓淳樸台南變調。