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台南17議員申請隨扈 方一峰暫住議會研究室

中央社／ 台南24日電

台南市議會將於明天進行正副議長選舉，近日傳出多件紛擾，至今已有17名議員向市警局提出隨扈申請，疑似遭恐嚇影響投票意願的國民黨議員方一峰暫住議會研究室直到選舉結束。

方一峰22日向警方報案指稱，當天下午接獲友人電話說有事商談，不久後有一輛廂型車開到西港慶安宮側門附近，依約上車後卻發現不認識車上的人，對方言談中提出不要出席正副議長選舉或把票投給自己，方一峰約1、2分鐘後下車離開。

台南市警局獲報後通報警網找到涉案車輛、車輛駕駛人及車上乘客林姓男子，全案移送台南地檢署，林姓男子訊後以新台幣5萬元交保。

方一峰在22日晚間暫時搬進台南市議會研究室，昨晚仍睡在議會，今天早上接獲媒體聯訪時表示，暫時住在議會方便這幾天處理相關事務，其實心情沒有受到太大影響，晚上還是睡得很好，預計就住到明天正副議長選舉結束。

方一峰表示，以前沒遇過這種事情，就算是要請託把票投給誰，也應該找個認識的人來講，當天看到不認識的人，講的內容也讓人聽不懂其中的意思，雖然覺得不是什麼大事，未向警方申請隨扈，但警方仍主動派隨扈來保護。

台南市政府警察局今天以文字回應指出，局長方仰寧已於20日要求各分局長拜會轄區議員，確認有無需要派遣隨扈人員，並就實際狀況評估，有需要者即派遣警職人員全天候保護安全，至今有17名議員提出申請。

台南 議員

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