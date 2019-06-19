彈劾檢察官陳隆翔 監院調查報告加碼罪狀

2019-06-19 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



監察院五月十四日通過委員高涌誠（左）、蔡崇義（右）提案，彈劾偵辦曲棍球協會案裁定緩起訴的彰化地檢署檢察官陳隆翔，彈劾成立後，監委陳師孟（中）爆料，四月就有首次審查會，但未通過彈劾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察院五月十四日通過委員高涌誠、蔡崇義提案，彈劾時任彰化地檢署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球案，理由是「認事用法有明顯重大違誤，嚴重違反辦案程序」，引發法界強烈反彈。監院今天將舉行記者會公布調查報告，但有監委透露，調查報告竟事後「灌水」，由一一○頁大幅增為一四七頁，「加碼」當事人罪狀。

另外，已調台中地檢署的陳隆翔，四月曾致函監院，認為調查監委對事早有定見，應該迴避，並要求出席審查會答辯，但是監察院沒有處理。

監察院審查會以六比五通過彈劾陳隆翔，六名贊成監委與提案委員一樣，都屬蔡總統提名，五名反對監委是前總統馬英九提名。監委陳師孟隨後在部落格「尖尾週記」爆料，高涌誠、蔡崇義四月就曾提出彈劾，當時出席審查會的馬系監委占多數，所以被否決；這次新委員占多數，終於過關。

有監委透露，上周通過的調查報告，比先前在彈劾審查會提出的報告，從一一〇頁大幅增至一四七頁。由於彈劾案公布後，法界反彈抨擊監委此舉侵犯審判核心，因此這次報告書中新增很多新論點，為彈劾辯駁，例如引述大法官五三〇號解釋，批評檢方沒有調查金流，強調檢方程序可能有違誤的行政責任。

監委透露，調查報告在審查過程中，當然必須根據會上其他委員意見進行修改，但不可在過程中大幅灌水，更不應增加先前彈劾會沒有的內容，這形同鬆動原版報告的事實基礎，外界很容易根據新版報告而產生誤會。近日監察法修訂，未來彈劾案不管成立與否都要公開，如果在彈劾失敗後，調查委員還可「加碼」當事人罪狀，豈非陷當初認定不必彈劾的監委於不義？

這名監委也說，高涌誠、蔡崇義在審查會表示，針對此案詢問彰化地檢署達半年，要求自律，但彰檢始終不處理，只好彈劾。其他監委則抨擊，調查報告都沒提出，就口頭要求別人「自律」、「改善」，對方不配合就提彈劾，豈是應有程序？對此，蔡崇義昨指出，監察院調查報告出爐前的審查過程，一定會綜整其他參與討論委員的意見並修正，這是監院運作常態，這次對彰檢的調查也一樣，但修訂幅度不大，不至於影響原先的事實基礎。