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泰國洞穴救援行動過程 各類傳聞光怪陸離

2018-07-11 19:27中央社 曼谷11日專電

泰國13人受困洞穴逾17天的事件引發全球關注，不僅泰國當地媒體為搶第一手消息不擇手段，頻出怪招，期間也傳出受困者得罪山神，或被洞內販毒分子抓走等光怪陸離傳聞。

泰國「野豬」少年足球隊受困在清萊睡美人洞的消息在6月23日晚間傳出後，並未引發媒體關注。24日緊急調集泰國海豹隊員攜帶水下裝備進入洞穴搜尋，泰國政府也向國際救援，才讓各界驚覺事態嚴重。媒體湧入泰國與緬甸交界的美塞縣，各顯神通設法取得搜救情況。

7月2日澳洲潛水員找到洞內受困的13人之前，媒體聚焦報導在睡美人山區搜尋可進入洞內的方式，以及如何找這些人，包括求神問卜和請來高僧指點迷津等新聞。

由於13人音訊全無，網路社群各種消息都有，充斥著怪力亂神，例如教練和隊員遇到販毒集團，因此被洞內的販毒分子抓走，或者得罪山神，還有人甚至藉機募款。

等到13人被尋獲後，媒體又開始出招，包括泰媒報導指證歷歷說：「受困的人在洞內的第一餐吃的是炸雞加糯米飯，接著又準備打拋雞肉飯。」正式展開救援行動過程中，有人在網路說有第二名海豹隊員死亡。後來查證都是假新聞。

也有泰國媒體入侵軍警的無線電頻道竊聽最新救援進度，還有媒體在救援現場使用空拍機追著直升機跑。

10日救援結束後，有媒體詢問總理帕拉育是否以麻醉方式迷昏少年，再救出來，帕拉育反駁說，只是給他們鎮靜劑而已。

泰國販毒空拍機

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