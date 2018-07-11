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逃出洞穴躍上大銀幕 泰小將歷劫記好萊塢想拍

2018-07-11 12:57中央社 洛杉磯10日綜合外電報導

泰國足球小將歷劫重生的故事扣人心弦，現在，這場絕地救援歷程還可能進軍好萊塢，改編...
泰國足球小將歷劫重生的故事扣人心弦，現在，這場絕地救援歷程還可能進軍好萊塢，改編成電影或電視影集。路透
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泰國足球小將歷劫重生的故事扣人心弦，全球民眾的心情也跟著新聞發展七上八下；現在，這場絕地救援歷程還可能進軍好萊塢，改編成電影或電視影集。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，潛水人員今天救出12名足球小將最後4人和他們的教練之後，歷劫18天終於全數獲救，全球關注的救援行動至此也劃下句點。

這場絕地救援讓人想起2010年33名智利礦工的故事，他們受困69天獲救的歷程2015年拍成電影「33：重生奇蹟」（The 33），由安東尼奧班德拉斯（AntonioBanderas）主演。

「33：重生奇蹟」製片人麥克梅道佛（MikeMedavoy）表示，就像救援智利礦工那樣，泰國小將的故事展現真實人生面臨危境時的勇氣，可能會在某個時間點拍成電影或電視影集。

曾入圍奧斯卡獎的麥克梅道佛說：「這是有關個人和一群人戰勝災難，很棒的故事。」

而根據澳洲新聞媒體澳大利亞聯合新聞社（AAP）報導，專門拍攝基督教與家庭電影的電影公司PureFlix已前往泰國初步訪問，準備拍攝小將們的故事。

Pure Flix執行合夥人伴史考特（Michael Scott）告訴澳大利亞聯合新聞社：「我把此片設定為有A咖影星參與的好萊塢大片。」

但要把小將故事搬上大銀幕，得先跨越一些障礙。

首先，要取得電影版權，需要這群年齡在11到16歲之間小將家人的同意，也需要帶隊教練、以及製片希望在片中呈現的救援人員的同意，以取得事件經過第一手資料。

再者，要在大銀幕重現救援場景，錢也是問題。

在哥倫比亞和智利拍攝的「33：重生奇蹟」斥資約2400萬美元，由於泰國拍片成本低，拍攝小將故事耗資可能較低，但因援救小將行動是在污水中進行，而在智利救援行動中沒有水這個因素，拍攝小將故事可能更有挑戰。

代表「亞果出任務」（Argo）作家曼德茲（Antonio Mendez）銷售電影版權的作家經紀人法卡斯（Judi Farkas）表示：「拍攝有水和潛水的場景很貴。」

此外，有鑑於電影拍攝要花數年時間，製片必須判定，一旦新聞熱潮消退，大眾對這故事是否還有興趣。

「33：重生奇蹟」票房2490萬美元，只略高於製片預算。

小將的故事也可能吸引電視公司興趣，若拍成影集，就能比較快影像化。無論是拍電影還是電視影集，由誰當英雄目前還不清楚。

但同樣歷劫歸來的智利礦工，卻不太贊成小將們現在就講出受困經歷。

當時的智利礦工領班鄂蘇亞（Luis Urzua）鼓勵小將，不要受到金錢誘惑。

鄂蘇亞描述自己成為媒體焦點，政治人物也靠過來搏版面的經驗。

現年已62歲的鄂蘇亞提及泰國小將：「他們和他們的家人沒有能力處理這種事。我們是成年人，都沒辦法應付了。」

鄂蘇亞建議小將們，做好準備，再述說這段故事。

「我希望有一天、幾年內，他們可以說出他們的故事。因為就像我們一樣，這是個關於信心和希望的故事。」

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