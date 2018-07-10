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泰北洞穴救援近18天 13人獲救大事紀

2018-07-10 21:34中央社 曼谷10日專電

受困泰國北部清萊洞穴最後4人今天獲救，讓將近18天的救援行動總算救出這12名足球...
受困泰國北部清萊洞穴最後4人今天獲救，讓將近18天的救援行動總算救出這12名足球隊少年及1名教練。圖為7月4日，一名醫生（左）查看少年足球隊員的傷情。 新華社
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受困泰國北部清萊洞穴最後4人今天獲救，讓將近18天的救援行動總算告一段落。救出這12名足球隊少年及1名教練受到全球矚目，以下是這段驚險歷程回顧。

這支名為「野豬」的少年足球隊6月23日在練球後前往當地著名的地下洞穴睡美人洞（Tham Luang NangNon）探險，直到傍晚仍未返家。公園巡邏員發現11輛腳踏車和1部機車停在洞口卻未見車主，緊急通報警方，警方也在同時接到家長報案說孩子練球並未回家。

6月23日：晚間當地組成搜救隊開始入洞搜尋未果，由於洞內積水，又無水下搜尋裝備，因此向軍方求救。

6月24日：泰國海軍海豹部隊搭機抵達進入洞穴搜救，依舊沒有音訊。

6月27日：英國3名潛水專家抵達清萊加入救援行動，泰國政府正式對外求援。

6月28日至7月1日：美國、澳洲、日本、中國、瑞典、緬甸、寮國等國救援隊伍陸續抵達，加入搜救行動。

7月2日：兩名英國潛水專家晚間9時45分在距離洞口約4公里一處突起岩墩發現13人，全部存活，他們受困在洞內9天5小時。搜救團隊派出1名醫師協助體檢和4名海豹隊員在洞內陪伴。

7月3日：救援行動小組研商救援方式，調集抽水機加強抽水，搜尋其他洞穴入口。

7月6日：前往支援救援行動的一名泰國前海豹隊員在運送氧氣瓶時，不幸氧氣耗盡陷入昏迷經急救不治，成為救援行動以來首次名犧牲者。

7月8日：上午10時救援行動開始，90名洞穴救援人員參與，其中13個外國潛水員和5個泰國海豹隊員進入洞內展開救援，直到下午6時左右第一名少年被救出洞外，他受困洞內達15天又1小時，之後陸續救出3人，共花費11小時。首日救出4人。

7月9日：上午11時開始救援，動用100多人，同樣有13個外國潛水員和5個泰國海豹隊員入洞救人，在下午5時救出第5人，直到晚間8時結束第二天的救援行動，花費9小時，比第一天更快。累計救出8人。

7月10日：最後救援行動在上午10時8分展開，下午4時12分救出第9名受困少年，之後陸續救出第10、11、12人，最後一位25歲教練於傍晚6時55分左右順利出洞，救援行動為17天又1小時55分。

泰國英國

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