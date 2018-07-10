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全球頂尖洞穴潛水好手 齊赴泰國救援困洞師生

2018-07-10 18:38中央社 泰國美塞10日綜合外電報導

泰國8日展開洞穴救援行動以來，全球屏息關注相關進度。搜救行動之所以能夠順利進行，澳洲洞穴潛水好手哈里斯、英國史丹頓及馮蘭滕等膽識過人的幕後英雄，功不可沒。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，本業為麻醉醫師的哈里斯（Richard Harris）來自阿得雷德（Adelaide），他原先打算前往南澳紐拉柏平原（Nullarbor Plain）進行洞穴潛水，不料英國潛水專家5日來電請求協助，哈里斯在最後一刻改變心意，放棄假期投身國際救援隊，之後更因在這項艱困的救人任務中扮演要角而成全球焦點。

泰國當局表示，整項行動共有90名潛水專家參與，其中50人來自國外。

哈里斯逾20年的友人暨同僚伊頓（Michael Eaton）表示，世上極少人可與哈里斯的潛水專業匹敵。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）報導指出，哈里斯具有逾30年的潛水經驗，英國潛水專家特地邀請他加入救援。

哈里斯的友人米洛卡（Agnes Milowka）2011年前往南澳甘比爾峰（Mount Gambier）附近的水槽洞（Tank Cave）潛水時，不幸因氧氣用罄喪生。

由於水槽洞綿延8公里，且洞內通道蜿蜒曲折，哈里斯當時也受徵召，與警方一同尋找米洛卡的遺體。

米洛卡本人也是知名潛水專家，她曾於名導詹姆斯柯麥隆（James Cameron）潛水冒險電影「3D驚天洞地」（Sanctum）擔任特技替身。

如今救援團隊也聽取哈里斯的建議，進行這項極度危險的救援任務，並在8日率先救出4人。

哈里斯在洞穴潛水界極具盛名，他曾率隊赴紐西蘭南島危險的水下洞穴系統，進行空前的探索任務，並為國家地理頻道（National Geographic Channel）把這項驚險複雜的潛水任務拍攝下來。

除了藝高人膽大的哈里斯外，英國前消防隊員史丹頓（Rick Stanton）及資訊科技顧問馮蘭滕（JohnVolanthen）也同為救援英雄。

他們在13名泰國師生失聯將近10天後，率先找到這群人。

57歲的史丹頓來自科芬特里（Coventry），他16歲或17歲時開始對潛水產生興趣，並於大學期間繼續精進潛水技能。

外界公認史丹頓為首屈一指的洞穴潛水好手，他在2012年獲頒大英帝國員佐勳章（MBE）。2004年6名英國士兵受困於墨西哥一處淹水洞穴8天，史丹頓也投入救援。

47歲的馮蘭滕來自布里斯托（Bristol），他的母親吉兒．馮蘭滕（Jill Volanthen）告訴「每日郵報」（Daily Mail），馮蘭滕因參加大學社團而燃起對潛水的興趣。

但潛水不是馮蘭滕唯一熱愛的極限活動，她說，馮蘭滕也跑馬拉松，並爬過優勝美地國家公園（YosemiteNational Park）的酋長岩（El Capitan）。

史丹頓及馮蘭滕並非首度聯手救人，他們2010年也曾一同赴法國救援受困的洞穴專家伊斯塔畢勒（EricEstablie）。

英國泰國南澳

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